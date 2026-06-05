Las Ferias Francas ya tiene récord de muestra y gestiona la ampliación del predio

Viernes, 5 de junio de 2026

La presidenta de la organización, Antonia Báez, confirmó que debido al "colapso de inscripciones", avanza en reuniones con el municipio para garantizar más infraestructura y espacio para productores. El evento se realizará los días 25 y 26 de julio.



La tradicional muestra anual de las Ferias Francas de la Provincia de Corrientes ya calienta motores para lo que promete ser una edición histórica. Su presidenta, Antonia Báez, brindó detalles sobre los preparativos del evento que vestirá de fiesta al Parque Mitre de la capital correntina los días 25 y 26 de julio, consolidando más de dos décadas de vigencia en la región.



“Gracias por acompañarnos año a año. Ya cumpliremos 26 encuentros y hoy tendremos una audiencia en Casa de Gobierno para ultimar detalles de lo que se vivirá”, expresó Báez en diálogo con la prensa local, adelantando que el lanzamiento oficial de la muestra se realizará el próximo 20 de julio.



Atractivos confirmados y récord de inscriptos

La edición de este año apostará fuertemente por la diversidad de propuestas y la inclusión. Según detalló la titular de la organización, la expo venta contará con atractivos muy esperados por las familias correntinas:



"Tenemos previsto un espacio Granja con animales vivos, el tradicional intercambio de semillas y un sector exclusivo para que escuelas especiales de chicos con discapacidad puedan exponer sus productos y trabajos", anticipó.



La respuesta de los feriantes a la convocatoria superó todas las expectativas iniciales. Mientras que en ediciones anteriores la participación promediaba los 400 expositores, para este año la demanda obligó a replantear la logística del predio. “Estamos colapsando de inscripciones. Les pedimos disculpas a algunos porque estamos viendo la posibilidad de ampliar el espacio. Este año llegan productores, emprendedores y revendedores de toda la provincia y también de otras provincias que nos visitan”, señaló entusiasmada.



Con el objetivo de albergar de manera cómoda y segura a los participantes, que podrían ascender a 450 feriantes, la comisión mantendrá reuniones clave con el gobierno local. "Vamos a hablar con la Municipalidad para que nos garantice más espacio y buenas instalaciones para los emprendedores. Hay bastantes inscriptos y, para sumar más, también debemos evaluar la factibilidad de la infraestructura eléctrica disponible”, explicó Báez con prudencia.



Finalmente, la dirigente ponderó el esfuerzo articulado que hace posible el encuentro, destacando el acompañamiento del Municipio de Capital, las comunas del interior, diversas instituciones sectoriales y el nuevo Gobierno provincial. Sin modificaciones en el calendario, concluyó renovando la invitación a toda la comunidad: “Los esperamos a todos el 25 y 26 de julio en el Parque Mitre”.



R: Gladis Lencina