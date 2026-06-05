"Los pronósticos climáticos son para anticiparse a inundaciones extremas de El Niño"

Viernes, 5 de junio de 2026

La especialista, Carolina López Fernández, remarcó la importancia de utilizar los informes de mediano plazo como guías de planificación. Aseguró que, aunque presentan variabilidad, marcan con precisión las tendencias para la toma de decisión.



Frente a la inestabilidad del clima y los recurrentes fenómenos meteorológicos, la ciencia se consolida como una aliada clave para el desarrollo regional. En este sentido, la ingeniera Carolina López Fernández destacó la importancia de los pronósticos climáticos de mediano plazo, definiéndolos como una herramienta estratégica indispensable para planificar y prevenir situaciones extremas.



"El objetivo de estos pronósticos es estar atentos y advertidos con anticipación. Ya ocurrió con otros eventos de El Niño y también con los tres años de sequía que atravesamos, una situación que comenzamos a señalar desde mayo", recordó la especialista, ponderando la necesidad de leer a tiempo los indicadores ambientales.



De acuerdo con la ingeniera, contar con información anticipada no es un simple dato estadístico, sino el punto de partida para diseñar obras de infraestructura y coordinar acciones específicas que logren mitigar el impacto de la naturaleza en la producción y la vida urbana.



"En estos casos hay que realizar otro tipo de obras y tareas de mantenimiento. Esa es la idea de disponer de estos pronósticos: poder prepararse con tiempo", afirmó con firmeza.



Por último, López Fernández despejó las dudas habituales en torno a los márgenes de error de los reportes meteorológicos y remarcó que su valor reside en la proyección general de los escenarios.



"Si bien pueden tener variaciones en los detalles, no están errados en cuanto a la señal que muestran", concluyó la profesional, asegurando que la fiabilidad de las tendencias generales es más que suficiente para orientar con éxito la planificación y la toma de decisiones estratégicas a gran escala.



R: Gladis Lencina