Desde el 29 de junio papeles judiciales vinculados con el Registro civil se digitalizarán

Viernes, 5 de junio de 2026

El director del organismo, Pablo Cano, anunció que a partir del 29 de junio todos los trámites judiciales se gestionarán exclusivamente mediante plataformas digitales. Además, se normalizaron los tiempos de entrega de DNI y pasaportes.



El Registro Provincial de las Personas de Corrientes dará un paso clave hacia la modernización administrativa. El director del organismo, Pablo Cano, confirmó a Cadena de Radios la puesta en marcha de un proceso de despapelización total que agilizará los trámites judiciales mediante el uso de plataformas digitales. La medida, que comenzará a regir el próximo 29 de junio, eliminará de forma definitiva la recepción de documentación en formato papel para las actuaciones judiciales.



Cano explicó que este avance es el resultado de un convenio firmado entre el Poder Judicial y el Registro Provincial de las Personas. El acuerdo contempla la implementación de dos sistemas digitales específicos: una plataforma destinada a los fueros y al foro judicial provincial, y el sistema BUS Federal, diseñado para la recepción de oficios provenientes de otras jurisdicciones del país.



"A través de plataformas digitales se tramiten todos los oficios judiciales. A partir del 29 de junio ya no se aceptarán trámites en papel", señaló el funcionario de manera tajante.



A modo de ejemplo, detalló que una sentencia de divorcio dictada en cualquier localidad del interior —como Curuzú Cuatiá— será remitida digitalmente al Registro. Allí se le dará ingreso inmediato y se devolverá la respuesta por la misma vía al juzgado interviniente. Una vez concluido el proceso interno, el ciudadano podrá solicitar la partida correspondiente de forma directa a través de la página web del organismo.



Respecto a la parte administrativa, Cano aclaró que los trámites continuarán teniendo costos y que será el propio Poder Judicial el encargado de verificar la legalidad de cada actuación, así como el pago de los aranceles correspondientes.



Corrientes, pionera en el país

Con esta iniciativa, la provincia se posiciona a la vanguardia tecnológica en materia de gestión pública. El director destacó que Corrientes será la primera provincia de la Argentina en incorporar el sistema BUS Federal para la gestión de oficios registrales, un proyecto en el que se venía trabajando desde hace tiempo y que se materializó con la rúbrica del convenio la semana pasada.



Normalización en DNI y pasaportes: plazos y costos

Por otra parte, el titular del Registro trajo alivio a los ciudadanos al informar que se normalizó la demanda de DNI y pasaportes, logrando reducir drásticamente los tiempos de entrega. Mientras que anteriormente las demoras oscilaban entre 40 y 60 días, actualmente los documentos llegan a los ciudadanos en plazos de entre 15 y 20 días.



Cano recordó que las nuevas versiones de DNI y pasaportes incorporan tecnología de chip electrónico. En el caso del pasaporte (con vigencia de diez años), recomendó verificar que cuente con al menos seis meses de validez al momento de planificar un viaje al exterior.



Finalmente, el funcionario detalló el cuadro tarifario vigente para los trámites de documentación:



DNI común: 10 mil pesos.



DNI exprés: 26 mil pesos.



Pasaporte regular: 100 mil pesos.



Pasaporte exprés: 200 mil pesos.



Esta profunda renovación de los procedimientos, concluyó Cano, forma parte de un lineamiento central de transformación digital y modernización del Estado provincial.



R: Gladis Lencina