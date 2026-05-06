Histórico homenaje y apuesta al turismo ecológico

Miércoles, 6 de mayo de 2026



El intendente Claudio Polich proyecta la zona de Laguna Brava como un destino turístico estratégico. Mantiene un diálogo constante con las carteras de Turismo provincial y municipal para potenciar el área.





En un acto que buscó recuperar el orgullo local, el intendente Claudio Polich encabezó la conmemoración de la histórica Batalla de Laguna Brava.



Acompañado por su gabinete y delegaciones de San Luis del Palmar, el jefe comunal destacó la importancia de sacar los actos oficiales de los centros tradicionales para integrarlos a los barrios.



El "Portal al Iberá" en la Capital. El eje central del discurso de Polich fue la puesta en valor de la reserva natural del barrio. "Al visitante de Capital que disponga de 45 minutos podemos invitarlo a una muestra de lo que es recorrer el Iberá", subrayó, posicionando a Laguna Brava como un ecosistema espejo de los Esteros.



El desafío de las paritarias. Consultado por la prensa sobre la situación económica y la discusión salarial de mayo, Polich fue cauto debido al complejo escenario financiero:



"El contexto está condicionado por la caída de la coparticipación durante once meses consecutivos, lo que nos obliga a una administración quirúrgica de los recursos".



A pesar de la crisis, el intendente marcó dos prioridades innegociables: Garantizar la continuidad de los servicios básicos.



Asegurar el pago de salarios en tiempo y forma para los empleados municipales. Infraestructura: Obras contra las inundaciones

Finalmente, Polich destacó la colaboración con el Gobierno Provincial en materia de infraestructura hídrica. Resaltó especialmente la obra que se ejecuta sobre la Ruta 5, en las inmediaciones del barrio Ponce.



Esta intervención es considerada clave para la ciudad, ya que está diseñada específicamente para mitigar el impacto de las lluvias y evitar inundaciones en una zona históricamente vulnerable.



R: Gladis Lencina