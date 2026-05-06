US$70 millones para renovar 126 km de la Ruta 12

Miércoles, 6 de mayo de 2026

La obra unirá Saladas y Goya, mejorará la seguridad vial y potenciará el desarrollo productivo en cinco localidades correntinas.



El Gobierno de Corrientes anunció un ambicioso plan de obras sobre la Ruta Provincial 27, con una inversión estimada en 70 millones de dólares. El proyecto abarca 126 kilómetros y conectará de manera más eficiente a Saladas con Goya.



La iniciativa apunta a modernizar una vía estratégica para el transporte regional, con impacto directo en la circulación de personas y mercaderías.



Localidades beneficiadas



El corredor vial atravesará y beneficiará a varias localidades del interior provincial, entre ellas 3 de Abril, Bella Vista, Santa Lucía, Lavalle y Goya.



Estas ciudades dependen en gran medida de esta ruta para su conectividad, por lo que las mejoras previstas buscan optimizar el tránsito diario y fortalecer la integración regional.



Obras previstas en la Ruta 27



El plan contempla una intervención integral de la traza actual. Entre los trabajos principales se incluyen la repavimentación completa y el ensanchamiento de la calzada.



Además, se proyecta la construcción de un acceso específico al futuro puerto de Lavalle, una obra considerada clave para la logística y la salida de la producción local.



Más seguridad y mejor infraestructura



El proyecto también incorpora mejoras en iluminación y la reorganización de accesos a las localidades, con el objetivo de reducir riesgos viales.



Las autoridades destacan que estas intervenciones permitirán disminuir la siniestralidad y brindar mayor previsibilidad a quienes utilizan la ruta.



Impacto económico y productivo



La modernización de la Ruta 27 busca fortalecer el desarrollo económico de la región, facilitando el transporte de bienes y reduciendo tiempos de traslado.



Con esta inversión, la provincia apuesta a mejorar la competitividad de su producción y consolidar un corredor clave para el crecimiento a mediano y largo plazo.







