Ucrania propone un alto el fuego sin plazo y presiona a Rusia

Miércoles, 6 de mayo de 2026

Kiev lanzó una tregua indefinida y espera una señal de Moscú, que aún no se pronunció en medio del conflicto.



Ucrania formalizó una propuesta de alto el fuego sin límite de tiempo y aguarda una respuesta de Rusia, que hasta el momento no se expresó sobre la iniciativa. La medida busca abrir una instancia de negociación en medio de la guerra.



Una tregua abierta y sin fecha



El ofrecimiento fue impulsado por el gobierno de Volodímir Zelensky y comenzó a regir desde la medianoche. A diferencia de otras pausas, no está vinculada a fechas específicas ni tiene un plazo de finalización.



Desde Kiev señalaron que la continuidad del cese de hostilidades dependerá de una respuesta recíproca de Moscú. La propuesta apunta a generar condiciones mínimas para avanzar hacia un acuerdo de paz.



Diferencias con la propuesta rusa



La iniciativa ucraniana contrasta con la tregua anunciada por Rusia para el 8 y 9 de mayo, en el marco de las celebraciones por el Día de la Victoria. Ese esquema contempla solo 48 horas de pausa.



Ucrania considera que ese tipo de medidas son insuficientes y plantea que cualquier alto el fuego debe extenderse por al menos 30 días, ser incondicional y contar con mecanismos de verificación internacional.



Contexto de tensión militar



La propuesta llega en un escenario de intensificación de los combates. Horas antes de la entrada en vigor del alto el fuego, Ucrania realizó un ataque de largo alcance contra infraestructura vinculada a la industria militar rusa.



Desde el gobierno ucraniano sostienen que la oferta de tregua no implica una reducción de su capacidad operativa, sino una señal diplomática en paralelo a la presión militar.



Expectativa por la respuesta del Kremlin



Hasta el momento, Rusia no dio una respuesta oficial a la propuesta. La decisión que adopte el Kremlin será clave para definir si se abre una instancia de negociación o si el conflicto continúa sin cambios.



El planteo de Kiev coloca a Moscú frente a una disyuntiva: aceptar la tregua indefinida o sostener su propia estrategia, centrada en pausas temporales vinculadas a fechas específicas.



Mientras tanto, la guerra iniciada en 2022 sigue sin un horizonte claro de resolución, con iniciativas diplomáticas que aún no logran consolidarse.



