Balotaje con cambios clave en el sistema electoral

Miércoles, 6 de mayo de 2026

El país votará en segunda vuelta con Fujimori ya clasificada y disputa abierta por el rival. Habrá voto en papel y auditorías tras fallas.



Perú se encamina a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio en un escenario de incertidumbre, con cambios en el sistema electoral y una definición aún abierta sobre el segundo candidato.



Quiénes compiten y cuándo se define



La candidata Keiko Fujimori ya aseguró su lugar en el balotaje tras liderar la primera vuelta.



El segundo puesto se disputa entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, con una diferencia mínima que dependerá de actas observadas e impugnaciones.



El Jurado Nacional de Elecciones prevé publicar los resultados definitivos hacia mediados de mayo, lo que permitirá confirmar el escenario electoral.



Cambios en la votación: vuelve el papel



La Oficina Nacional de Procesos Electorales resolvió eliminar el sistema digital utilizado en la primera vuelta y regresar al conteo manual.



La decisión se tomó tras fallas técnicas registradas en abril, que incluyeron demoras y problemas en la impresión de actas.



Para el balotaje, las mesas deberán realizar el escrutinio de forma manual, bajo supervisión de autoridades electorales y fuerzas de seguridad.







Debate y clima político



El debate presidencial se organizará en la tercera semana de mayo y abordará temas centrales como seguridad, economía, corrupción y educación



Encuestas recientes muestran un escenario de empate técnico, donde el llamado “antivoto” aparece como un factor determinante.



La imagen de los candidatos y su nivel de rechazo podrían inclinar la balanza en una elección muy ajustada.







Auditoría y cuestionamientos al proceso



Tras las irregularidades denunciadas en la primera vuelta, el organismo electoral anunció una auditoría informática integral.



El objetivo es reforzar la confianza en el sistema, aunque especialistas advirtieron sobre posibles tensiones entre organismos por las competencias.



Además, sectores empresariales expresaron preocupación por el impacto de la incertidumbre política en inversiones y actividad económica.







Lo que viene antes de la votación



El gobierno confirmó que ya están garantizados los recursos para la segunda vuelta.



Los mismos miembros de mesa volverán a cumplir funciones el 7 de junio, mientras se mantienen sin cambios los padrones y centros de votación.



En paralelo, avanza el proceso para designar nuevas autoridades electorales, en un contexto de transición institucional.



La elección definirá no solo al próximo presidente, sino también el rumbo político y económico del país en un escenario marcado por la desconfianza y la polarización.







