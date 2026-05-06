EE.UU. dio por finalizada la ofensiva contra Irán y cambia su estrategia

Miércoles, 6 de mayo de 2026

Rubio confirmó el cierre de la fase militar y el giro hacia la presión diplomática y el control del estrecho de Ormuz.



Estados Unidos anunció el fin de su ofensiva militar contra Irán y dio paso a una nueva etapa centrada en la diplomacia y la seguridad marítima en Medio Oriente.



El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que la operación militar denominada “Furia Épica” concluyó tras cumplir sus objetivos. La decisión marca un cambio en la estrategia de Washington frente a Teherán.



Fin de la ofensiva y cambio de enfoque



Rubio explicó que la etapa militar quedó atrás y que ahora el foco está puesto en garantizar la libre circulación de buques en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de النفط y combustibles.



Según indicó, Estados Unidos mantendrá presencia en la zona con fuerzas navales y aéreas, pero bajo una lógica defensiva. “Si no somos atacados, no atacamos”, resumió el funcionario al describir el nuevo esquema operativo.



Presión diplomática y despliegue militar



El funcionario detalló que el Comando Central (CENTCOM) desplegó miles de efectivos, aeronaves y buques con misiles guiados para resguardar la navegación internacional.



Además, confirmó que fuerzas estadounidenses destruyeron embarcaciones iraníes que representaban una amenaza para convoyes en la región.



El estrecho de Ormuz concentra cerca de una cuarta parte del comercio mundial de petróleo, lo que lo convierte en un punto estratégico para la economía global.







Negociaciones con Irán y escenario abierto



Rubio remarcó que el objetivo ahora es avanzar hacia un acuerdo con Irán mediante canales diplomáticos, sin descartar respuestas militares en caso de agresiones.



En paralelo, Donald Trump impulsa negociaciones para estabilizar la región, mientras mantiene medidas de presión vigentes.



El cambio de estrategia abre una etapa de negociación que será clave para definir si el conflicto deriva en un acuerdo o en una nueva escalada en Medio Oriente.



