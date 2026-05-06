El siete de mayo inicia el cronograma de pagos

Miércoles, 6 de mayo de 2026

El adicional para estatales se abonará desde mañana en Corrientes, con pagos escalonados según terminación de DNI.



El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma del plus unificado de mayo para trabajadores estatales activos y jubilados. El pago comenzará mañana y se realizará de forma escalonada.



Fechas de cobro del plus unificado



El calendario de pagos fue organizado según la terminación del DNI, como es habitual en la administración provincial.



El cronograma inicia el jueves 7 de mayo para los documentos finalizados en 0 y 1, y continuará en los días siguientes de manera progresiva.



Viernes 8: DNI terminados en 2 y 3.



Lunes 11: DNI terminados en 4 y 5.



Martes 12: DNI terminados en 6 y 7.



Miércoles 13: DNI terminados en 8 y 9.



Anticipo por cajeros automáticos

Quienes tengan DNI finalizados en 4 y 5 podrán acceder al dinero a través de cajeros automáticos desde el sábado 9 de mayo, antes de la fecha oficial asignada.



Esta modalidad permite adelantar el cobro para un grupo de beneficiarios, en línea con mecanismos ya utilizados en pagos anteriores.



Un ingreso clave para estatales



El plus unificado representa un refuerzo salarial para empleados públicos provinciales y jubilados, en el marco de la política de ingresos del Gobierno de Corrientes.



Este adicional se paga de manera mensual y forma parte de los esquemas complementarios al salario básico.



Cómo sigue el calendario



El cronograma se completará el miércoles 13 de mayo, cuando cobren los agentes con DNI terminados en 8 y 9, cerrando así el pago total del beneficio.



Con este esquema, la Provincia mantiene el ordenamiento por terminación de documento, una modalidad que busca agilizar el cobro y evitar demoras en la acreditación.



