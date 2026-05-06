Cambios de hábitos para reducir inundaciones y los basurales Miércoles, 6 de mayo de 2026 El intendente Claudio Polich vinculó problemas urbanos con hábitos ciudadanos y destacó obras clave para mitigar anegamientos.

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, puso el foco en la necesidad de modificar conductas sociales para enfrentar problemas estructurales como los basurales, los siniestros viales y las inundaciones.



Durante una entrevista radial, el jefe comunal remarcó que la gestión municipal debe responder tanto a situaciones urgentes como a políticas de fondo que mejoren la calidad de vida. En ese sentido, señaló que muchas dificultades se repiten por prácticas arraigadas en la comunidad.



Basura y espacios públicos: un desafío persistente



Entre los reclamos más frecuentes, Polich mencionó la limpieza urbana, el desmalezamiento y el mantenimiento de espacios públicos. Explicó que, pese a los operativos constantes, los residuos vuelven a acumularse en poco tiempo.



El intendente atribuyó esta situación a hábitos ciudadanos que dificultan soluciones duraderas. Por eso, adelantó que se intensificarán controles y sanciones para desalentar la formación de basurales.



Seguridad vial y prevención



En materia de tránsito, el funcionario defendió los controles y multas, y rechazó que tengan un fin recaudatorio. Aseguró que el objetivo principal es reducir riesgos y evitar víctimas.



Además, destacó la importancia del uso del casco en motociclistas como medida clave para disminuir la gravedad de los accidentes, y subrayó la necesidad de reforzar la concientización.



Obras hídricas frente al cambio climático



Polich también destacó la inversión en infraestructura para mejorar el escurrimiento del agua, en un contexto marcado por lluvias intensas y eventos climáticos más frecuentes.



Detalló que el municipio avanza con obras de desagües, canales y sistemas de drenaje en distintos barrios, con apoyo provincial. Según explicó, estas intervenciones son prioritarias antes de encarar trabajos como pavimentación.



Prioridades de gestión y próximos pasos



El intendente sostuvo que resolver el drenaje es fundamental para evitar complicaciones futuras en la ciudad. En paralelo, anticipó que se continuará con políticas de concientización y control para promover cambios sostenidos en la convivencia urbana.













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