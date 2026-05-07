Bill Gates comparecerá en el Congreso por caso Epstein Jueves, 7 de mayo de 2026 El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá el próximo 10 de junio en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el marco de la investigación sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Bill Gates responderá a preguntas del Comité de Supervisión, que solicitó su testimonio a través de una carta el pasado 3 de marzo, para explicar los detalles de su relación con el fallecido Jeffrey Epstein.



Un portavoz del magnate aseguró que éste "acoge con satisfacción" la oportunidad de comparecer ante el comité.



Gates ya se pronunció el pasado 4 de febrero, después de que el Departamento de Justicia hiciera públicos tres millones de páginas adicionales relacionadas con Epstein.



Gates niega haber cometido irregularidades

El multimillonario negó haber cometido ninguna irregularidad y aseguró que lamentaba "cada minuto" que pasó con Epstein e insistió en que fue una "insensatez" haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que este hizo sobre él en los documentos eran "falsas".



En 2013, Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.



Gates negó todas las acusaciones. "Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?", dijo.



El cofundador de Microsoft declaró entonces que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.



Declaraciones de exesposa de Gates

Las declaraciones de Gates se produjeron después de que su exesposa Melinda French Gates dijera que su exmarido tenía "cuestiones que explicar sobre sus vínculos" con Epstein.



Sobre esta cuestión, entre otras, tendrá que responder Gates ante los representantes en la Cámara Baja.



Ante este comité ya han comparecido, entre otros, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.



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