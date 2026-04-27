El arquero Argentino Esteban Andrada golpeó a un rival en España

Lunes, 27 de abril de 2026

Andrada quedó en el centro de la polémica y terminó protagonizando una escena que generó repudio total en el fútbol español.







El fútbol español quedó sacudido por una escena que cruzó todos los límites. Esteban Andrada fue protagonista de una agresión violenta en el clásico entre Zaragoza y Huesca, en un cierre cargado de tensión que terminó con escándalo y posibles consecuencias severas para el arquero argentino.



Todo se desató en los minutos finales, con el partido caliente por la lucha en la parte baja de la tabla. El ex Boca Juniors, que había tenido protagonismo al atajar un penal en el primer tiempo, vio la segunda amarilla tras un empujón a Jorge Pulido. Pero lo peor ocurrió segundos después, cuando reaccionó completamente fuera de control.



Un escándalo que sacude al fútbol y deja a Andrada en la cuerda floja

Andrada salió corriendo y le lanzó una trompada directa al rostro al capitán rival, desatando una pelea generalizada dentro del campo. La imagen fue impactante: Pulido quedó visiblemente afectado, mientras jugadores de ambos equipos se involucraban en el tumulto.



El episodio generó un fuerte repudio inmediato. Desde el propio Zaragoza, el capitán Francho Serrano intentó bajar la tensión y pidió disculpas: "No sé qué ha pasado. Tengo que pedir disculpas. El Real Zaragoza no representa esto. Estamos dolidos por la derrota".



Ahora, el foco está puesto en lo que pueda resolver el tribunal disciplinario. En España ya hablan de una posible sanción histórica para Andrada, que podría quedar varios partidos fuera de las canchas tras una reacción que mancha su presente.

