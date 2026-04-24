La tecnología al servicio del orden urbanístico

Viernes, 24 de abril de 2026

La concejal Gabriela Gauna explicó cómo esta herramienta busca suplir la imposibilidad de tener un inspector en cada esquina, utilizando la red de cámaras ya existente.





El Concejo Deliberante dio luz verde por unanimidad a un sistema que promete cambiar las reglas del juego en la ciudad: las videomultas. ¿Cómo funcionará el circuito? No se trata de un proceso automático por robots, sino de un trabajo articulado que sigue estos pasos:



Detección: Un verificador municipal detecta la falta a través de las cámaras del Centro de Monitoreo (COM).



Validación: Se informa a un supervisor con rango de inspector, quien tiene la potestad legal de labrar el acta a distancia.



Procesamiento: El acta se remite al Tribunal de Faltas para su notificación.



Respaldo: Las imágenes quedan como prueba irrefutable para garantizar transparencia si el vecino decide reclamar.



Los objetivos principales: Más allá de la sanción, Gauna destacó que el foco está en la prevención y el cambio cultural:



Movilidad Urbana: Controlar infracciones de tránsito en tiempo real.



Higiene Ambiental: Detectar a quienes arrojan basura en lugares no permitidos.



Presencia Virtual: Optimizar recursos donde el personal físico no llega. El sistema aún no está vigente. Antes de su implementación, el municipio deberá señalizar las zonas monitoreadas y realizar una fuerte campaña de difusión en redes y canales oficiales.



Consenso político

La medida no fue un "arrebato" de un solo sector. Pasó por el filtro de tres comisiones (Seguridad, Obras y Legislación) y logró el apoyo de todos los bloques, lo que le da una base institucional sólida para su futura puesta en marcha.



R: Gladis Lencina