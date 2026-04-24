El patrimonio de Adorni supera a su declaración jurada

Viernes, 24 de abril de 2026

Manuel Adorni quedó en el centro de cuestionamientos que combinan una denuncia judicial concreta por su patrimonio, que no coincidiría con su declaración jurada.



Más allá del expediente, que no avanzó en su contra, también surgieron cuestionamientos vinculados al enriquecimiento ilícito, sospechado por viajes en avión privado hacia Punta del Este o unas vacaciones en Aruba.



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En el plano público, esto alimentó el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del Gobierno y las prácticas concretas de gestión.



Además, hubo cuestionamientos sobre sus propiedades y movimientos financieros, así como referencias a deudas personales. Recientemente declararon dos jubiladas, que habrían formado parte de una transacción dudosa respecto de un departamento. Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, fueron quienes financiaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró al 500, donde vive en la actualidad.



La Justicia también tiene en su poder un documento del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, que indicó que Adorni hipotecó el departamento en el que vivía previamente con su familia en Caballito, en la calle Asamblea, y recibió 100.000 dólares de Molina y Cancio.



Esa hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que Bettina Angeletti, la mujer de Adorni, compró una casa en el country Indio Cua, en la ciudad bonaerense de Exaltación de la Cruz.