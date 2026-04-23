Expansión urbana: El nuevo polo el en barrio Iberá

Jueves, 23 de abril de 2026

De la Cruz confirmó la firma de un convenio clave para la reactivación de obras que dotará de un polideportivo al barrio Iberá. Esta zona ubicada estratégicamente al otro lado de la circunvalación, se consolidó como el epicentro del crecimiento local



El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, trazó una línea clara entre las prioridades de infraestructura urbana y la responsabilidad fiscal del municipio. En una entrevista con Cadena de Radios, el jefe comunal equilibró el anuncio de nuevas obras con una postura tajante sobre el manejo de los fondos públicos ante la crisis económica.



Infraestructura actual: Viviendas del INVICO, comisaría y sala de salud.



Proyección: Nuevos planes de vivienda y programas gubernamentales.



Identidad: Calles con temática vinculada a los esteros correntinos.



El conflicto Tapebicuá: Veto y rigor fiscal

La nota de tensión la marcó el veto municipal a un subsidio para trabajadores de la empresa Tapebicuá, aprobado originalmente por el Concejo Deliberante. De la Cruz justificó su decisión basándose en la realidad financiera del municipio:



Caída de recursos: La coparticipación sufrió un recorte del 40%.



Eficiencia del gasto: Prioridad absoluta en la prestación de servicios básicos.



Responsabilidad privada: El intendente recordó que la empresa está en concurso preventivo y que los salarios son obligación de los privados.



“Como intendente me toca tomar decisiones firmes que por ahí no son políticamente correctas. No voy a comprometer las arcas municipales en una actividad que es responsabilidad de sus dueños”, explicó el mandatario.



Asistencia sin "campaña" y cruce político

A pesar del veto al subsidio directo, el jefe comunal subrayó que el municipio mantiene el apoyo mediante módulos alimentarios, realizado de forma silenciosa. Además, recordó que la provincia ya había asistido a los más de 400 empleados durante cuatro meses el año pasado.



Finalmente, De la Cruz expuso la falta de consenso en el cuerpo legislativo local: mientras el bloque Vamos Corrientes propuso donar las dietas de los concejales como gesto de solidaridad, la iniciativa no contó con el apoyo de la totalidad de los ediles, marcando una grieta en la respuesta política ante la emergencia laboral.



R: Gladis Lencina