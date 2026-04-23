Corrientes reclamó a La Nación los derechos de personas con discapacidad

Jueves, 23 de abril de 2026





Organizaciones y familias se movilizaron en plaza 25 de Mayo para exigir el cumplimiento de prestaciones esenciales, denunciar deudas y advertir sobre reformas que podrían afectar al sector.



Este miércoles por la noche, distintas organizaciones, familiares y personas con discapacidad se concentraron en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno de Corrientes, en el marco de una jornada de reclamo por el respeto de sus derechos.



El eje principal de la protesta fue visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector, con atrasos en los pagos de prestaciones médicas y terapéuticas por parte del Gobierno Nacional. Esta situación impacta directamente en prestadores y en la continuidad de tratamientos para personas con discapacidad en toda la provincia.





Durante la marcha, diario época dialogó con Marcela Kriscovich, referente de la lucha por la discapacidad, quien remarcó la gravedad del contexto actual: "Que se normalice la deuda que tiene el programa ‘Incluir Salud’ y el PAMI con todos los prestadores de discapacidad en las distintas provincias y en Corrientes porque corre peligro el cierre de las instituciones si no se termina de normalizar el pago de los casi 500 expedientes".



Además, advirtió sobre el impacto de las iniciativas oficiales: "El proyecto de ley que presentó el ministro de Salud, Lugones, en el Senado vulnera la ley 24.901". En ese sentido, señaló que uno de los puntos más preocupantes es el reempadronamiento de las personas con discapacidad que perciben pensiones: "Puede hacer que colapse el sistema de salud", sostuvo.



La movilización en Corrientes se suma a una serie de protestas a nivel nacional.