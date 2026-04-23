Investigan autolesiones de alumnas y posible desafío vira

Jueves, 23 de abril de 2026

Dos alumnas se autolesionaron en una escuela de Monte Caseros. Investigan si fue por un desafío viral y buscan determinar responsabilidades.



Un hecho generó preocupación en la comunidad educativa de Monte Caseros, donde dos alumnas de la Escuela Agrotécnica resultaron heridas tras autolesionarse dentro de los baños del establecimiento.



El episodio ocurrió durante el horario de recreo y fue advertido por autoridades escolares, que activaron de inmediato los protocolos de emergencia.



Atención médica y estado de salud



Las estudiantes fueron trasladadas al Hospital Samuel W. Robinson, donde recibieron atención médica y permanecieron en observación.



Fuentes sanitarias confirmaron que ambas menores evolucionaron favorablemente y recibieron el alta tras ser asistidas por las lesiones.



Investigación y posible vínculo con redes sociales



A partir de las primeras averiguaciones, surgió la hipótesis de que el hecho podría estar relacionado con un desafío entre las alumnas, aunque esta línea aún no fue confirmada oficialmente.



Las autoridades buscan determinar si existió influencia de redes sociales u otro tipo de instigación externa que haya motivado la conducta.



Denuncia y avance judicial



Tras el incidente, directivos de la institución radicaron una denuncia en la Comisaría Segunda de Monte Caseros para dar inicio a la investigación.



El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá esclarecer lo ocurrido y definir posibles responsabilidades en el marco de la normativa vigente.



El avance de la causa será clave para establecer el origen del hecho y reforzar medidas de prevención en el ámbito escolar, especialmente ante conductas de riesgo vinculadas a entornos digitales.