Dueña de la inmobiliaria declaró que el departamento de Adorni valía US$375.000

Martes, 21 de abril de 2026

Así lo consignó ante el fiscal la martillera Natalia Rucci; la propiedad fue escriturada por el jefe de Gabinete en US$230.000

La martillera Natalia Rucci, que participó en operaciones inmobiliarias relacionadas con el departamento de Caballito de Manuel Adorni, declaró ante la Justicia que el inmueble estuvo publicado en 375.000 dólares cuando lo vendía el exfutbolista Hugo Morales.



Añadió que el precio del inmueble bajó hasta los 200.000 dólares cuando lo adquirieron las dos jubiladas que poco después se lo vendieron al ahora jefe de Gabinete, en noviembre de 2025, con una hipoteca sin intereses. La mujer dijo que podría haberse vendido en una cifra superior, que calculó en 345.000 dólares.



La seña para comprarle el inmueble a Morales, en mayo de 2025, la pagó Pablo Martín Feijoo. Esa fue la operación donde intervino Natalia Rucci y su marido de Rucci Propiedades. Feijoo es hijo de una de las dos mujeres que registraron a su nombre el departamento de la calle Miró y luego se lo vendieron a Adorni.



El departamento fue refaccionado y la inmobiliaria recibió fotos de esos arreglos, indicaron fuentes judiciales.



Los testigos declararon ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Son los dueños de la inmobiliaria Rucci, donde la Justicia federal ya secuestró los boletos de compraventa del inmueble de la calle Miró al 500.



La primera en declarar fue la martillera Rucci, seguida de su esposo, Marcelo Trimarchi, que también fue futbolista como Hugo Morales. Trimarchi contó que el giro comercial lo manejaba su mujer.



El fiscal buscó reconstruir detalles de la operación, el valor inicial del inmueble, cómo se gestó la venta, el estado de la propiedad y las refacciones.



Tras la publicación original de 375.000 dólares hubo una oferta a la baja de 295.000 dólares y se terminó vendiendo en 200.000, explicaron, cuando Feijoo hizo esa oferta final.



La vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y fue adquirida por Beatriz Viegas (72 años, domiciliada en Flores), madre de Feijoo, y Claudia Sbabo, quienes figuraron como vendedoras. Son ellas quienes hicieron la hipoteca en favor de Adorni por 200.000 dólares. Adorni adquirió el inmueble en 230.000 dólares. Es decir, aportó 30.000 dólares en efectivo.



La Justicia analiza la operación, pues en el medio se hicieron refacciones para actualizar el departamento antes de que fuera adquirido por el jefe de Gabinete para su familia.



El fiscal Pollicita analiza los ingresos de Adorni y su pareja, y los egresos en efectivo que realizaron para comprar las propiedades, tanto la de Caballito como la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.



Allí se pagó dinero en efectivo además del proveniente de una hipoteca y se pagaron refacciones y el derecho de ingreso al country, que asciende a unos 5000 dólares.



Esta es la cuenta que está haciendo la Justicia para comparar estos gastos con los ingresos del funcionario.



Esta semana declara además Feijoo, que es supuestamente allegado a Adorni (sus hijos van al mismo colegio) y quien facilitó la operación y la hipoteca de su madre, sin cobrar intereses. También fue citado el encargado del edificio.



La semana pasada ya declararon las dos jubiladas que garantizaron el préstamo. La madre de Feijoo aseguró ante la Justicia que la operación fue realizada por su hijo y dijo que no conocía a Adorni, al que vio solo al momento de la firma.



El viernes 24 debe declarar el constructor Matías Tabar, encargado de los trabajos de remodelación de la casa de Indio Cua.



Deberá aportar los contratos, presupuestos, facturas, comprobantes de pago y el listado de los trabajadores, además de los mensajes que intercambió con Adorni y su esposa.