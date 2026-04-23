Córdoba: un niño de 6 años fue atacado por un Pitbull

Martes, 21 de abril de 2026

El nene sufrió una lesión en el rostro y permanece bajo observación en el Hospital de Niños tras el episodio ocurrido en una vivienda familiar. Lo que se sabe.





Un niño de 6 años resultó lesionado en la este domingo por la noche tras ser mordido por un perro de raza Pitbull en un domicilio de la ciudad de Córdoba. El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle José Manuel Solares al 200, en barrio Müller.





Según lo informado por la Policía, el ataque fue advertido por una mujer mayor de edad, tía del nene y propietaria del animal. Ella manifestó que el perro agredió al niño provocándole una herida en la zona del rostro.





Asistencia y traslado al hospital



Ante la urgencia del caso, los familiares del pequeño lo trasladaron por sus propios medios en un vehículo particular hacia el Hospital de Niños. En el centro de salud, fue recibido por el personal médico de guardia para su atención inmediata.



Tras la revisión profesional, se diagnosticó que el niño presentaba una lesión de carácter superficial en su rostro. Pese a la levedad de la herida, los facultativos dispusieron que el menor permanezca internado en observación.





Investigación y estado actual



Personal de la Policía de Córdoba intervino en el domicilio donde ocurrió el hecho para relevar los datos correspondientes. El episodio se registró en el marco de una visita familiar en la vivienda de calle Solares.





Actualmente, las autoridades judiciales investigan las circunstancias exactas bajo las cuales se produjo el ataque del animal.