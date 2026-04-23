"A la gente no le importa la macroeconomía; quiere pagar el alquiler y los servicios"

Martes, 21 de abril de 2026

La Concejal Shura Kaliniak, advirtió que la macroeconomía aún no impacta positivamente en el día a día de Virasoro. "Hay una recesión significativa: el comercio vende menos y en el sector forestal hay atrasos salariales preocupantes."



Kaliniak, analizó el tablero político actual y definió el rol del PRO como una pieza clave para la gobernabilidad nacional, sin descuidar la crítica constructiva ni la realidad territorial.



Para Kaliniak, la identidad del partido fundado por Mauricio Macri es innegociable. La edil subrayó que el espacio no se define como oposición al Gobierno nacional, pero mantiene una postura de vigilancia activa:



Acompañamiento responsable: "Debemos levantar la voz cuando las cosas están mal y reconocer lo que está bien", señaló, marcando una clara distancia con el kirchnerismo.



La "semilla" de la transformación: La concejal afirmó que el cambio actual en Argentina no sería posible sin el antecedente del PRO, al que calificó como el iniciador de la idea de renovación en el país.



Territorialidad: El mandato de la conducción nacional es claro: no encerrarse en los despachos. "Cuando uno está en el poder, corre el riesgo de alejarse de la realidad. Mi compromiso es mantener ese vínculo diario con el vecino", aseguró.



Virasoro: Alerta por la recesión y la crisis del sector privado

A pesar de ser uno de los motores productivos de Corrientes, Kaliniak advirtió que la macroeconomía aún no impacta positivamente en el día a día de Gobernador Virasoro.



"A la gente no le importa la macroeconomía; quiere pagar el alquiler y los servicios. Hoy vemos una recesión significativa: el comercio vende menos y en el sector forestal hay atrasos salariales preocupantes."



La edil describió un panorama complejo donde el 80% de la población depende del sector privado, el cual hoy enfrenta dificultades habitacionales y una pérdida de paciencia social ante el costo de vida.



Internas y gestión local: "Mezquindades políticas"

En el plano institucional, Kaliniak lamentó las trabas que enfrenta el Ejecutivo municipal dentro del Concejo Deliberante. Aunque el PRO integra la alianza oficialista Vamos Corrientes, la concejal denunció que muchas veces los intereses políticos se anteponen a las necesidades de la comunidad.



Hacia el 2027: Reorganización y liderazgo femenino

El partido se encuentra en una etapa de normalización en la provincia de Corrientes tras un período de intervención. Los objetivos trazados son:



Fortalecer las bases: Consolidar el trabajo de concejales e intendentes.



Protagonismo femenino: Kaliniak destacó el rol de las diputadas y senadoras del espacio que están marcando el rumbo en la provincia.



Consolidación electoral: Preparar el terreno para ser protagonistas en los próximos comicios ejecutivos.



R: Gladis Lencina