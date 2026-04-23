El gobierno fijó un reintegro para garrafas

Martes, 21 de abril de 2026

El reintegro es retroactivo y aplica desde el 1° de abril mediante un sistema de devolución de dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables.



El Gobierno oficializó un nuevo subsidio destinado a los usuarios de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) de diez kilos que se inscriban en el registro oficial.



En el marco de los subsidios focalizados, cada beneficiario recibirá una asistencia económica de $9.593 por unidad y aplicará de forma retroactiva y mediante un sistema de devolución de dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables.



A través del Boletín Oficial y mediante la Disposición 1/2026, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía reglamentó el sistema de reintegros dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) recibirán una asistencia económica por su consumo.



Según la reglamentación se realizará un reintegro sobre dos garrafas mensuales entre abril y septiembre y de una garrafa durante el resto del año, según el calendario fijado por la normativa.



Asimismo, se fijó un valor inicial de $9.593 por garrafa, que podrá ser actualizado de forma periódica en función del precio del butano y los costos asociados definidos por la Secretaría de Energía.



El subsidio se implementará mediante reintegros en cuentas bancarias, con el Banco Nación como principal operador y la posibilidad de que otras entidades se sumen. Para acceder, los usuarios deberán inscribirse en el registro oficial en línea, que conformará el padrón de beneficiarios.



Además, la Anses aportará datos sobre ingresos de los hogares para evaluar la inclusión en el régimen.



Quienes quieran acceder al Reintegro deben inscribirse en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, el ReSEF, que habilitará a los usuarios registrados para generar la transacción de compra de la garrafa de diez kilos con la asistencia económica como Reintegro. El registro y la inscripción permiten migrar desde el Programa Hogar y serán analizados con datos aportados por la ANSES.



Quiénes pueden inscribirse y cómo funciona el registro



Pueden registrarse usuarios de garrafa y quienes recibían el subsidio del Programa Hogar deben completar sus datos en el sitio del ReSEF para acceder al Reintegro. La inscripción en el registro permitirá que el beneficiario reciba el Reintegro por cada garrafa de 10 kilos que compre.



El registro de subsidios focalizados funcionará como plataforma para declarar la cuenta bancaria o la billetera virtual donde se acreditará el Reintegro; el beneficiario debe inscribirse y declarar los datos para que el subsidio se pague por transferencia o por la billetera virtual interoperable indicada.



La migración desde el Programa Hogar contempla un plazo de seis meses durante el cual se garantizará la continuidad del beneficio mientras los usuarios se inscriben en el registro focalizados; la ANSES aportará la información de ingresos de los hogares para evaluar la incorporación al régimen.