Argentina aplastó 5 - 0 a Zambia y ya sueña con el mundial

Miércoles, 1 de abril de 2026

Con una exhibición de fútbol en La Bombonera, la Selección cerró su gira con goles de Julián Álvarez, Messi, Otamendi y Barco. El equipo de Scaloni recuperó la memoria justo antes del debut en la cita de 2026.





La Selección Argentina se despidió de su público con una actuación contundente y sanadora. En una noche cargada de emociones en el estadio Alberto J. Armando, el conjunto nacional goleó 5 a 0 a Zambia, dejando atrás las dudas sembradas en el encuentro anterior y enfocándose de lleno en el Mundial 2026, que comenzará en apenas 72 días.



El equipo de Lionel Scaloni golpeó desde el vestuario. A los 3 minutos, Julián Álvarez recibió una asistencia de Lionel Messi (previa desviación de Thiago Almada) y definió cruzado para el 1-0. Pese al gol temprano, el primer tiempo entró en una meseta de control sin profundidad, hasta que a los 43 minutos, tras una gran pared con Alexis Mac Allister, Messi sacó un zurdazo clínico para el 2-0.



El complemento inició con un momento de alta carga emotiva: a los 4 minutos, Nicolás Otamendi, en su partido de despedida de la Selección, cambió un penal por gol con un derechazo bajo para el 3-0. El dominio continuó con un gol en contra de Dominic Chanda (22') tras una jugada entre Almada y Valentín Barco. Finalmente, en el tiempo de descuento, el propio "Colo" Barco (93') sentenció el 5-0 tras una asistencia de taco de Nicolás González.



La palabra de Scaloni: "El equipo entendió el mensaje"



Tras el encuentro, el entrenador nacional se mostró mucho más tranquilo que en la victoria ante Mauritania. "El equipo reaccionó y jugó como sabe hacerlo", afirmó el DT de Pujato, quien calificó lo ocurrido el viernes pasado como un "accidente que no se puede repetir".



Scaloni también dejó advertencias de cara a la lista final:



Exigencia máxima: "Ningún jugador tiene el lugar asegurado; la camiseta demanda seguir rindiendo".



Recambio generacional: "Va a ser durísimo lo que viene; se necesita tiempo para reemplazar a jugadores de época".

El futuro de Messi: El DT aclaró que el capitán aún no le confirmó si disputará la Copa del Mundo.



Rodrigo De Paul y una postura firme: "Nosotros no hacemos política"

Uno de los puntos destacados de la noche fueron las declaraciones de Rodrigo De Paul post-partido. El volante se refirió al convulsionado clima social y a las polémicas que rodean a la dirigencia de la AFA encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia.



"Nosotros no hacemos política, nosotros no entendemos de esos lugares. Somos jugadores de fútbol y nos gusta que nos juzguen por lo que hacemos dentro de una cancha", aseveró el referente.



De Paul expresó su enojo al ver un país que "se destruye en lugar de unirse" y pidió que se desligue al plantel de cualquier posicionamiento partidario en medio de los cuestionamientos hacia la dirigencia del fútbol argentino.



Síntesis del Partido



Resultado: Argentina 5 - 0 Zambia.

Goles: J. Álvarez (3'), L. Messi (43'), N. Otamendi (49' P), D. Chanda (67' EC), V. Barco (93').



Estadio: La Bombonera.

Cuenta regresiva: 72 días para el inicio del Mundial 2026 (EE.UU., Canadá y México).