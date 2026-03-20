Aumentó la demanda en hospitales públicos por el traspaso del sector privado

Viernes, 20 de marzo de 2026

El sistema de salud pública ya atiende a casi 9 de cada 10 pacientes en la provincia. concentra actualmente el 86% de las atenciones médicas, en un contexto marcado por la migración de pacientes desde el sector privado hacia los hospitales estatales



Desde el Gobierno provincial señalaron que el aumento de consultas responde, en gran parte, a las dificultades económicas que afectan a quienes ya no pueden sostener servicios de medicina privada o prepaga.



El ministro de Salud, Emilio Lanari, destacó que la red sanitaria provincial está absorbiendo la mayor parte de la demanda, con niveles de ocupación elevados y una dinámica de atención continua.



Red sanitaria y cobertura integral



El sistema público no solo atiende consultas básicas, sino que también cubre prácticas de alta complejidad, campañas de vacunación y la entrega de medicamentos esenciales.



La estructura sanitaria se organiza en cinco regiones que integran hospitales centrales con centros de atención primaria distribuidos en distintos puntos de la provincia.



Infraestructura y especialización médica



En la capital correntina, el sistema se apoya en más de 17 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y dispositivos municipales, además de hospitales con perfiles específicos.



Entre ellos se destacan el Hospital Escuela, especializado en emergencias y traumatología; el Hospital Vidal, referente en oncología y maternidad; y el Hospital de Campaña, que incorporó tecnología para estudios genéticos con resultados en el día.





Tecnología y respuesta sanitaria



La provincia avanzó en la incorporación de equipamiento médico de alta complejidad, con foco en áreas críticas como oncología.



El Instituto Oncológico “Papa Francisco” cuenta con tecnología avanzada para tratamientos como quimioterapia y radioterapia, lo que permite ampliar la capacidad de respuesta del sistema.



Además, se implementa un monitoreo epidemiológico centralizado para seguir en tiempo real enfermedades como dengue y virus respiratorios.



Formación y refuerzo del personal



Para sostener el crecimiento de la demanda, el sistema sanitario incorporó nuevas residencias médicas. En marzo se habilitaron más de 300 plazas en distintas especialidades y hospitales.



El objetivo es fortalecer áreas clave como terapia intensiva, neonatología y oncología, garantizando recursos humanos capacitados.





Un sistema en expansión



El escenario actual refleja un sistema público que amplía su alcance y complejidad, en medio de un contexto económico desafiante. La evolución de la demanda y la inversión en infraestructura serán claves para sostener la atención en los próximos meses.



