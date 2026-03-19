Gran Vía Crucis unirá Chaco y Corrientes por más de 10 horas

Jueves, 19 de marzo de 2026

El 2 de abril por la noche, miles de fieles recorrerán a pie 15 estaciones entre Corrientes y Resistencia en una de las mayores expresiones de fe regional.



El Vía Crucis Interprovincial celebrará su edición número 47 el próximo 2 de abril, con salida desde la ciudad de Corrientes y llegada a Resistencia, en Chaco.



La peregrinación comenzará a las 23.45 en el Convento de las Hermanas Clarisas y se extenderá durante más de 10 horas, convocando a fieles de toda la región.





Un recorrido con 15 estaciones



El trayecto contempla 15 paradas que incluyen iglesias, parroquias y puntos emblemáticos en ambas provincias. El itinerario inicia en el casco céntrico correntino y continúa hacia el puente interprovincial General Belgrano.



Luego, la caminata sigue por Barranqueras y culmina en distintos espacios religiosos de Resistencia, finalizando cerca de las 9.45 del 3 de abril.



Fe, esfuerzo y participación masiva



Se trata de una de las manifestaciones religiosas más convocantes del nordeste argentino. Cada año, miles de personas participan de esta experiencia espiritual que combina devoción, esfuerzo físico y sentido comunitario.



Desde la organización confirmaron que el evento se realizará independientemente de las condiciones climáticas, por lo que no se suspende en caso de lluvia.



Un evento clave en el calendario religioso



El Vía Crucis Interprovincial se consolidó como una tradición que trasciende generaciones y refuerza los lazos entre Corrientes y Chaco.



La convocatoria vuelve a poner en primer plano la importancia de estas expresiones de fe en la vida cultural y social de la región.



Lo que se espera para esta edición



Para este año, se prevé una amplia participación de peregrinos y una logística coordinada para acompañar el extenso recorrido.



La organización apunta a garantizar la seguridad de los asistentes y sostener una tradición que sigue creciendo con el paso del tiempo.