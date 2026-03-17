Impulsan la colocación de barreras antisuicidios en el puente Belgrano Martes, 17 de marzo de 2026 El Foro de Organizaciones Vecinales de Corrientes presentó la idea junto a un diputado nacional. Casi 300 personas intentaron arrojarse del viaducto en menos de tres años. Convocan a organizaciones civiles a tomar acción ante el abandono del Estado.

Una organización vecinal de la capital correntina impulsa un proyecto para colocar barreras protectoras sobre los márgenes del puente interprovincial Manuel Belgrano. La idea es que se conforme una ley a nivel nacional a la que luego adhieran las provincias y los municipios.



Según estadísticas de la organización Ángeles del Puente, un total de 260 personas intentaron arrojarse del viaducto entre agosto de 2023 y marzo de 2026. Cifras que solo comprenden el período de formación y actividad de este grupo evangelista dedicado a patrullar el camino nacional las 24 horas del día.



Atentos a estas cifras alarmantes y a las impactantes imágenes que circulan en las rede sociales, el Foro de Organizaciones Vecinales (FORVE) impulsa, junto con un diputado nacional, un proyecto de ley para la colocación de sistemas de mallas de contención, barreras de seguridad y dispositivos de prevención del suicidio en el puente Chaco-Corrientes.



"Debido a que los intentos de suicidio crecieron exponencialmente en los últimos meses, reflotamos la idea de colocar mallas de contención o barreras con el fin de desalentar estas acciones", comentó, en una entrevista con diario época, Julio Maciel, presidente del FORVE. La idea es presentar el mismo documento a la Legislatura provincial y el Concejo Deliberante.





Quien tomó la posta a nivel nacional fue el diputado Juan Fernando Brügge del Partido Demócrata Cristiano. El legislador se encuentra trabajando en la redacción final del texto que será presentado ante el Congreso de la Nación.



"No es una idea descabellada, sino que estos sistemas ya se utilizan en países como Estados Unidos para evitar que la gente se quite la vida", agregó Maciel. A la vez recordó que la Dirección de Vialidad Nacional cuenta con un proyecto para la estructura que hasta la fecha no vio la luz.



Maciel remarcó que busca trabajar junto a otras organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales teniendo en cuenta que la problemática preocupa a toda la sociedad correntina y chaqueña. El número de contacto del FORVE es 379-537-2011.



"Buscamos que sea un puente de unión y vida, no de suicidio", agregó el presidente del FORVE. Al mismo tiempo, marcó que será indispensable un acompañamiento de los ministerios de Salud para abordar los problemas mentales que acechan a estas personas que atentan contra su vida.





LOS MODELOS SERÍAN COMO LAS MALLAS DEL PUENTE RICARDO SAPRISSA (COSTA RICA).



Otro sistema



Desde el 1 de enero de 2024, el puente Golden Gate (California, Estados Unidos) cuenta con una barrera física continua contra el suicidio instalada a lo largo de sus 2,7 kilómetros. Este sistema disuasorio, también conocido como red, se ha instalado en los lados este y oeste del puente.



La red se inspira en barreras similares erigidas para prevenir suicidios en edificios y puentes de todo el mundo. El diseño, seleccionado por la comunidad, se eligió por su eficacia comprobada en la reducción de suicidios y por su estética minimalista. La red está compuesta de malla de acero inoxidable de grado marino instalada a 6 metros por debajo de las aceras y extendiéndose 6 metros sobre el agua.



La red está funcionando según lo previsto para salvar vidas. En los últimos 20 años, se registraron, en promedio, 30 suicidios anuales. En 2024, un año después de la finalización de la red, se notificaron ocho suicidios, lo que representa una reducción del 73% en la cifra anual.



MALVERSACIÓN DE FONDOS La justicia solicitó informe del via­je en el avión pre­si­den­cial

Ale­jan­dra Mán­gano envió el requerimiento a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El expediente investiga una pre­sunta mal­ver­sa­ción luego de que se filtrara que la esposa de Manuel Adorni había volado en la aeronave oficial. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI CIRCUITO INTERNACIONAL El taekwondista argentino subió al podio de Las Vegas

Tras haber conseguido un podio la semana pasada en el Abierto de Canadá, este fin de semana repitió la actuación al quedarse con la medalla de bronce en el Abierto de Las Vegas, Estados Unidos.