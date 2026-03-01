“Reclamamos esa plata que es fundamental para todos” Domingo, 1 de marzo de 2026 El senador provincial y exgobernador Gustavo Valdés respaldó la continuidad de la actual gestión, defendió las obras estratégicas impulsadas durante su mandato y ratificó los reclamos de la provincia ante la Nación.

En el marco del acto de apertura del período de sesiones ordinarias, el senador provincial y exgobernador Gustavo Valdés brindó declaraciones tras el mensaje de su hermano, el actual mandatario Juan Pablo Valdés, y destacó la continuidad de la línea de gobierno en la provincia.



Uno de los ejes centrales de su intervención fue el reclamo de recursos ante el Estado nacional. Valdés recordó que Corrientes mantiene tres demandas ante la Corte Suprema vinculadas a regalías, compensación de cajas previsionales y diferencias en el impuesto a las Ganancias descontadas sin consenso fiscal. “Reclamamos esa plata que es fundamental para todos”, afirmó, al remarcar la importancia de esos fondos para el desarrollo provincial.



En relación con la infraestructura nacional, sostuvo que el contexto actual presenta dificultades. Señaló que la autovía avanza con lentitud y consideró necesario que la Nación invierta en rutas que atraviesan territorio correntino, estratégico en el esquema del Mercosur. También mencionó el sistema de peajes implementado para el mantenimiento vial y expresó su expectativa de que permita sostener caminos en condiciones adecuadas.



Respecto del desarrollo productivo, el legislador puso en valor la continuidad de la línea industrial, productiva y logística impulsada durante su gestión. En ese sentido, subrayó la importancia estratégica del puerto de Lavalle y recordó que el puerto de Ituzaingó ya fue finalizado. Manifestó su deseo de que la iniciativa privada permita avanzar con la obra pendiente, considerada clave para fortalecer el perfil exportador de la provincia.



Asimismo, resaltó la decisión de continuar con obras de infraestructura iniciadas en su mandato, entre ellas el ensanchamiento de rutas provinciales, y destacó la recuperación de la capacidad operativa del Estado a través de Vialidad Provincial. También mencionó que quedaron pendientes inauguraciones de establecimientos educativos, como en Chavarría y en el Colegio Juan Domingo Perón, donde se realizará el inicio del ciclo lectivo 2026.



En el plano legislativo, anticipó una agenda activa con proyectos impulsados tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo. “Habrá que ir viendo el mejor programa”, señaló, y reafirmó el respaldo a la actual administración al destacar que se mantiene la línea de desarrollo y promoción de la industria en Corrientes.



R: Gladis Lencina



