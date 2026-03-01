Valdés destacó una agenda centrada en el desarrollo y la industrialización

Domingo, 1 de marzo de 2026

El mandatario correntino señaló a la prensa que la provincia enfrenta un escenario complejo, pero aseguró que se avanzará con planificación, trabajo conjunto y búsqueda de inversiones en el marco del Argentina WIC.



El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, destacó la importancia de que la Provincia participe de la Asamblea Legislativa Nacional y remarcó que el objetivo de su gestión es consolidar el desarrollo en un contexto que calificó como “complejo”, aunque aseguró que será abordado con “gestión y mucho trabajo”.



En el marco de la apertura del período legislativo, el mandatario señaló que el Gobierno provincial ya viene trabajando junto a los distintos ministerios en la planificación de los programas que se implementarán durante el año. “Tenemos una clara hoja de ruta de cuáles son los objetivos”, afirmó, y anticipó que el próximo año volverán a la Legislatura para rendir cuentas sobre lo anunciado



Valdés también se refirió al trabajo coordinado con los municipios, subrayando la necesidad de articulación para alcanzar metas comunes. En esa línea, confirmó que la Provincia participará del Argentina WIC, a partir de una invitación de Cancillería, con el objetivo de atraer inversiones.

“El desafío es aprovechar la oportunidad de contar con inversores en el país para mostrar nuestras producciones, la materia prima que tenemos y avanzar en la industrialización”, expresó, al remarcar que el crecimiento económico provincial está ligado a agregar valor a la producción local.



Finalmente, el gobernador reiteró que la presencia de Corrientes en la Asamblea Legislativa Nacional es clave para fortalecer la representación institucional y acompañar el proceso de desarrollo proyectado para la provincia.



R: Gladis Lencina