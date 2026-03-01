Diálogo político, postura de Corrientes y consenso en el Congreso de La Nación

Domingo, 1 de marzo de 2026

El legislador nacional se refirió al cierre del período extraordinario, respaldó el debate sobre la edad de imputabilidad con garantías presupuestarias y reclamó un mensaje presidencial con mirada federal.



En el marco del cierre del período extraordinario en el Congreso de la Nación Argentina, el legislador nacional Diogenes González analizó el escenario político actual y expresó su expectativa de que se abra una etapa de mayor diálogo institucional



Al referirse al discurso que brindará el presidente Javier Milei, el diputado sostuvo que espera un mensaje que contemple la realidad de las provincias. “La estabilidad macroeconómica es relevante, pero no alcanza por sí sola. Es necesario incorporar una visión federal que incluya producción, educación y salud”, señaló.



En cuanto a uno de los debates más sensibles de las últimas semanas —la baja de la edad de imputabilidad— González indicó que cualquier modificación debe contemplar infraestructura adecuada y recursos suficientes. Explicó que se aprobó una partida presupuestaria específica para garantizar establecimientos diferenciados para menores, aunque advirtió que el seguimiento sobre la ejecución de esos fondos será clave.



“El objetivo debe ser proteger a los jóvenes, pero también dar respuestas a las víctimas. Sin recursos y sin instituciones preparadas, cualquier reforma queda incompleta”, afirmó.



Sobre el clima político en la Cámara, describió un contexto de alta tensión y llamó a fortalecer la convivencia democrática. “La confrontación permanente no contribuye al debate. Necesitamos recuperar espacios de discusión institucional”, expresó.



De cara al inicio de las sesiones ordinarias en Corrientes, González reafirmó su pertenencia al espacio que gobierna la provincia, encabezado por Juan Pablo Valdés, y aseguró que continuará defendiendo los intereses correntinos en el ámbito nacional. Además, valoró instancias de diálogo entre Nación y Provincia, como la visita del ministro Diego Santilli, y consideró necesario profundizar una relación institucional basada en el respeto y la cooperación.



R: Gladis Lencina