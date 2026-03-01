Breard destacó la herencia fiscal provincial y habló de una relación “madura” con Nación

Domingo, 1 de marzo de 2026

El senador correntino valoró los equilibrios logrados por la gestión anterior, respaldó los ejes estratégicos anunciados para el futuro y anticipó un año legislativo “tranquilo”, aunque atento al impacto social y económico de las políticas nacionales



El legislador correntino Noel Breard realizó un análisis del escenario político y económico tras la apertura del período legislativo y sostuvo que el actual gobierno provincial asumió el 10 de diciembre con un balance positivo en materia fiscal y macroeconómica.



Breard destacó la “herencia recibida” de la gestión de Gustavo Valdés, remarcando los equilibrios fiscales, la estabilidad macroeconómica y el nivel de inversiones provinciales alcanzado en los últimos años. En ese sentido, consideró que esos pilares permiten proyectar una nueva etapa de desarrollo.

El senador también hizo referencia al contexto nacional, señalando que el Gobierno central muestra fortalezas, pero también enfrenta debilidades y desafíos que deberá resolver en el corto y mediano plazo.



En relación a la agenda futura, Breard subrayó los cuatro ejes de gestión planteados: innovación, desarrollo, infraestructura e inclusión social. Además, resaltó el anuncio de un paquete de ocho obras públicas que se pondrán en marcha de manera inmediata, al considerar que “es necesaria la infraestructura correcta” para sostener el crecimiento.



Consultado sobre el vínculo entre la Provincia y la Nación, definió la relación como “madura”, con coincidencias, diferencias e incluso contradicciones. En cuanto a los reclamos históricos de Corrientes —como regalías y obras viales— afirmó que la Provincia continúa gestionando tanto en el plano judicial como administrativo, aunque reconoció que no hay certezas sobre los resultados.



Finalmente, al referirse al año legislativo en la Cámara de Senadores, Breard anticipó que será “tranquilo en términos de interpares”, aunque advirtió que deberán monitorear el escenario social y económico nacional, dado que sus efectos podrían repercutir en la provincia.





R: Gladis Lencina