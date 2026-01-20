Grilla de la Fiesta del CHamamé para este martes 20 Martes, 20 de enero de 2026

Desde las 20 horas se podrá disfrutar el quinto sapucay chamamecero en el escenario mayor Osvaldo Sosa Cordero desde el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Hoy actuará la Sole.

La fiesta se extenderá hasta el 25 de enero con artistas de Argentina, Paraguay y la región.



Del 16 al 25 de enero, Corrientes es el epicentro de la celebración mundial del chamamé, declarado Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2020, mediante la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del MERCOSUR y 5ª Celebración Mundial que tiene su desarrollo central en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y en diversos puntos de la ciudad y el interior provincial.



