Incendios forestales en el sur de Chile dejan 19 muertos

Lunes, 19 de enero de 2026

El fuego afecta principalmente a las regiones de Ñuble y Biobío. Las autoridades advierten que el número de víctimas podría aumentar.





Al menos 19 personas murieron, más de 50.000 fueron evacuadas y unas 20.000 hectáreas resultaron afectadas por los incendios forestales que se registran desde el sábado en las regiones de Ñuble y Biobío, en el sur de Chile, a unos 500 kilómetros de Santiago, según confirmaron autoridades nacionales este lunes 19.



Los incendios, impulsados por altas temperaturas superiores a los 30 grados y fuertes vientos, avanzaron sobre zonas pobladas y provocaron la destrucción de viviendas, rutas e infraestructura crítica. De acuerdo con reportes oficiales, todas las víctimas fatales fueron halladas dentro de sus casas.



El Gobierno decretó el estado de catástrofe en ambas regiones y dispuso la evaluación e implementación de toques de queda nocturnos para restringir la circulación y prevenir nuevos focos. En el combate del fuego participan más de 3.700 bomberos, mientras se mantienen al menos 14 focos activos.



Durante la emergencia se enviaron 87 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), lo que derivó en evacuaciones masivas. Actualmente funcionan seis albergues en Ñuble y ocho en Biobío, donde se refugian más de 860 personas en total.



Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas siguen siendo desfavorables, lo que dificulta las tareas de control y mantiene en alerta a las comunidades afectadas.