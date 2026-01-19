"La idea es comenzar el ciclo lectivo con las escuelas a punto y en buen estado"

La Ministra de Educación, Ana Miño, indicó que las reuniones con los sindicatos docentes se iniciarán en febrero. Luego, el diálogo se trasladará a la cartera económica, donde se definirá la cuestión salarial



El tema central será lo salarial, pero en ese ámbito también se debatirán cuestiones pedagógicas e infraestructura escolar, entre otros puntos.



Educación cuenta con una nueva conductora, la ministra Ana Miño. "Cumplimos un mes en la gestión. Estamos trabajando duro. Educación, en los primeros días de febrero, ya empieza una actividad importante para todo lo que tiene que ver con el resto del año", dijo al participar de la Fiesta Nacional del Chamamé.



Miño aseguró que ya están "en contacto permanente con los distintos integrantes del Ministerio, en reunión permanente con el gabinete y también recibiendo a los intendentes que quieren conversar y traer sus propuestas".



Consultada sobre la refacción en escuelas, indicó: "Hay unas cuantas que ya están en proceso. La idea es comenzar el ciclo lectivo 2026 con las escuelas a punto y en buen estado, y por eso también es muy importante la tarea que vamos a realizar con los distintos intendentes para poder trabajar en forma conjunta".



En tanto, sobre el inicio de las negociaciones entre sindicatos y Educación, República de Corrientes habló con el secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea, quien indicó: "Nosotros estamos atentos a una convocatoria. Presentamos notas para empezar a tocar algunos temas antes de que lleguemos contra reloj. Por supuesto, lo salarial es lo que atraviesa, pero queremos hablar no solo eso, sino también lo pedagógico, lo normativo, lo que siempre hacemos, además con estas inclemencias del tiempo, es decir saber cómo están los edificios escolares, ya que eso no se soluciona muchas veces de forma inmediata".



"Además, es una nueva gestión también, así que queremos ver cómo se van a tratar algunos temas en particular", agregó.

Corrientes se destaca desde hace más de una década por iniciar en tiempo y forma las clases cada año.



En este sentido, por lo general, las conversaciones con los gremios se dan en febrero y se inician en el Ministerio de Educación, donde se tratan temas como cuestiones laborales, pedagógicas y el funcionamiento general del sistema educativo.



Luego, ya a finales de ese mes, el trabajo se traslada al Ministerio de Hacienda, donde el diálogo ya pasa estrictamente por lo salarial.



El encargado de esa tarea sigue siendo Marcelo Rivas Piasentini, quien continúa como titular de la cartera económica. Allí se definirá el piso salarial de 2026, que luego se trasladará al resto de la administración pública en porcentaje similar al acordado con los sindicatos docentes. Así se dará el primer incremento salarial del año.



Esa definición estará atada a la inflación. En este sentido, vale recordar que el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de diciembre fue del

2,8 % y acumuló 31,5 % en 2025. Ahora, para mediados de febrero, se dará a conocer la inflación de enero.



La variación mensual mostró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales contra el mes previo, es decir noviembre.



El dato anual es el más bajo desde 2017, cuando la evolución de los precios en 12 meses había cerrado en 24,8%.



En la medición mensual, la división de mayor aumento en diciembre fue Transporte (4 %), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4 %).



El Indec detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. El Noreste mostró el mayor incremento, con 3,4 %. Luego se ubicó Cuyo (3 %) y la región Pampeana (2,9 %).



En línea con el dato nacional estuvo el Gran Buenos Aires, mientras que el menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia, con 2,6 %.



