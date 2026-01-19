Murió un peatón en un fatal siniestro vial en la Ruta 14

Lunes, 19 de enero de 2026

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en jurisdicción de Mocoretá. La Justicia investiga la mecánica del episodio y el rol de los vehículos involucrados.



Un hombre falleció este domingo 18, alrededor de las 22.30, tras ser embestido por un automóvil mientras se encontraba sobre la calzada de la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 352, carril oeste, en jurisdicción de la ciudad de Mocoretá.



El siniestro vial ocurrió cuando, por causas que se investigan, el peatón fue impactado por un vehículo particular y falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.



Según las primeras actuaciones, en el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: el automóvil que habría atropellado a la víctima y otro vehículo que, momentos antes, habría perdido un portaequipaje sobre la cinta asfáltica, situación que podría haber desencadenado la secuencia del siniestro.



Tras el alerta, trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal de emergencias médicas, Bomberos Voluntarios y agentes de Seguridad Vial, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención, balizamiento y ordenamiento del tránsito. El fallecimiento fue constatado por personal de salud presente en el sitio.



La Fiscalía interviniente tomó intervención y dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes, incluyendo pericias accidentológicas y otras medidas de rigor. La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias y la mecánica del hecho.



