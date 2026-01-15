Las protestas en Irán superan los 3.400 muertos y agravan la tensión

Jueves, 15 de enero de 2026



Un informe independiente contabiliza fallecidos y miles de arrestos tras 18 días de protestas, mientras crecen los riesgos diplomáticos y de seguridad en Oriente Medio.



Al menos 3.428 personas murieron en Irán durante 18 días de protestas antigubernamentales, según informó la organización Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo. El dato, basado en verificaciones provinciales y testimonios, adquiere relevancia por su impacto humanitario y por el aumento simultáneo de tensiones regionales que involucran a Estados Unidos y a países del Golfo.



Las manifestaciones comenzaron en diciembre, en un contexto de deterioro económico y restricciones políticas. IHRNGO señaló que entre el 8 y el 12 de enero se concentró la mayor parte de las muertes registradas, con al menos 3.379 fallecidos en ese período, incluidos 121 integrantes de fuerzas estatales. La organización aclaró que se trata de un “mínimo verificable”, dada la dificultad de acceso a información independiente dentro del país. En 15 provincias se confirmó además la muerte de al menos 15 menores de 18 años.



El informe sostiene que más de 10.000 personas fueron arrestadas desde el inicio de las protestas. Ciudades como Karaj, en la provincia de Alborz, figuran entre las más afectadas por la represión, con testimonios que describen el uso de armamento pesado contra manifestantes. También se reportaron operativos nocturnos bajo regímenes de excepción en regiones kurdas y denuncias sobre ataques a personas heridas, incluso en centros médicos. Estos datos refuerzan la preocupación de organismos internacionales y gobiernos extranjeros por la situación de derechos humanos en la República Islámica.



La crisis interna se desarrolla en paralelo a un escenario regional inestable. El 14 de enero, Qatar confirmó la reducción de parte de su despliegue en la base aérea de Al Udeid, que alberga unos 10.000 efectivos estadounidenses, como medida preventiva ante las tensiones en Oriente Medio. La decisión se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara la posibilidad de intervenir en Irán y anunciara apoyo económico a sectores opositores. Irán respondió con una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En el corto plazo, la evolución de las protestas y la respuesta internacional definirán si el conflicto permanece dentro de las fronteras iraníes o deriva en un nuevo foco de inestabilidad regional.