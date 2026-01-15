EEUU suspende visas de inmigrante y afecta a 17 países

Jueves, 15 de enero de 2026

La medida regirá desde el 21 de enero y alcanza a solicitantes de residencia permanente. Turismo y negocios no quedan incluidos.



El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a partir del 21 de enero de 2026, suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos 17 de América Latina y el Caribe. La decisión, impulsada por la administración de Donald Trump, endurece el acceso a la residencia permanente y resulta clave por su impacto directo en los flujos migratorios legales hacia ese país.



La suspensión se apoya en una orden emitida en noviembre que amplió el concepto de “carga pública”, criterio utilizado para evaluar si un solicitante podría requerir asistencia social una vez en territorio estadounidense. Bajo esta directiva, los consulados deben aplicar un análisis más estricto antes de avanzar con trámites de inmigración. No se trata de una medida aislada: durante gestiones anteriores, Washington ya había restringido la emisión de visas a ciudadanos de decenas de países de África, Asia y América Latina.



En América Latina y el Caribe, los países alcanzados son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. La suspensión no afecta a visas no inmigrantes —como turismo o negocios— que concentran la mayor parte de las solicitudes, pero sí limita el acceso a la residencia legal para miles de personas. El nuevo esquema exige evaluar edad, salud, situación económica, nivel educativo, habilidades laborales, historial de asistencia pública y dominio del inglés.



El Departamento de Estado indicó que la pausa se mantendrá mientras se revisan los procedimientos de admisión. En paralelo, se prevé un aumento de la demanda de visas temporarias en los próximos años, impulsada por eventos internacionales como el Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028. Para los países afectados, el escenario inmediato es de incertidumbre, a la espera de definiciones sobre si la suspensión será temporal o se integrará de forma permanente a la política migratoria estadounidense.



