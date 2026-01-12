 
Lunes, 12 de Enero de 2026 | Corrientes - Argentina
Venezuela liberó a 24 presos políticos
Lunes, 12 de enero de 2026


Durante la madrugada de este lunes 12 de, el régimen venezolano liberó a 24 presos políticos recluidos en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo I, según confirmó la organización de derechos humanos Foro Penal.

Las excarcelaciones se realizaron en dos centros penitenciarios durante la madrugada del lunes. La ONG Foro Penal confirmó la medida y continúa verificando nuevos casos.

La excarcelación incluyó a ciudadanos venezolanos y extranjeros, entre ellos dos italianos. Según datos oficiales, se llevó a cabo sin comunicación oficial por parte de las autoridades.

Nueve personas fueron liberadas en La Crisálida y quince en El Rodeo I, en un contexto de liberaciones parciales anunciadas en los últimos días, mientras al menos 803 personas continúan detenidas por razones políticas en el país.
     
 
 

