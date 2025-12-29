Tres hechos trágicos se registraron en el río Paraná

Lunes, 29 de diciembre de 2025

En Ituzaingó se ahogaron dos chubutenses. En la zona de la capital correntina, naufragó una lancha con ocho ocupantes y hay dos desaparecidos. Falleció un hombre tras caer de una motoagua.





Trágico fin de semana. En distintas circunstancias, fallecieron tres hombres en el río Paraná y hay dos desaparecidos. Crédito: Prensa policial.



Sebastián Vargas (23) y Facundo Herrera (35) llegaron a Ituzaingó procedentes de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Vinieron a pasar las fiestas de fin de año con familiares. En la tarde del sábado se dirigieron a la costa del río Paraná, en la zona del barrio La Florida. Es un lugar que no está habilitado como playa. Entraron al agua y desaparecieron de la superficie. Ayer, en horas de la mañana, una patrulla fluvial rescató los dos cuerpos.



Corrientes

Por causas que se tratan de determinar, zozobró la lancha Fortuna con 8 ocupantes. Ocurrió ayer en el kilómetro 1198, en jurisdicción de Corrientes. Acudió en auxilio una embarcación identificada como La Turca.



Seis personas fueron puestas a salvo en tanto que dos se hallan desaparecidas. Trascendió que serían Melisa Argañaraz (34) y Sergio Stortti (43).



Las actuaciones están a cargo de la Unidad Fiscal N.° 2, de Andrea González. Personal de la Prefectura rastrilla el área para encontrarlos.



Barrio Río Paraná

El sábado 27, cerca de las 19.30, dos ocupantes de una moto de agua Yamaha se desplazaban frente a las costas del barrio Río Paraná cuando el acompañante, de 35 años, cayó. El conductor regresó y le brindó asistencia llevándolo hacia la costa y se solicitó auxilio.



Personal de salud que lo examinó diagnosticó que se hallaba sin vida.