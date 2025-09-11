Con el veto a la "Ley Garrahan Milei da la espalda a los niños"

Jueves, 11 de septiembre de 2025

El ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, confirmó que los diputados de Córdoba van a rechazar el veto en el Congreso Nacional.

El ex gobernador y candidato a diputado por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia del hospital Garrahan, y dijo que esa decisión es "darle una espalda a los niños y a la salud pública".



De esta manera, Schiaretti ratificó el voto de los diputados de Córdoba de Encuentro Federal a la ley sancionada por el Congreso Nacional, que fue rechazada por el Gobierno Nacional.



"Vetar la "Ley Garrahan" es darle la espalda a los niños y a la salud pública", dijo Schiaretti, en una publicación realizada en la red social X



Señaló que "se trata de un financiamiento que representa menos del 0,02 % del PBI —unos 100 millones de dólares anuales—, la mitad de lo que evade cada año el señor del tabaco (Tabacalera Sarandí), según peritos de la Corte Suprema. Lo cual prueba el absurdo del veto a la ley"



Schiaretti señaló que en el hospital Garrahan "se atienden miles de chicos de todo el país, se da respuesta a la discapacidad, se realizan trasplantes de alta complejidad y se forman profesionales que sostienen la salud pediátrica nacional"



El candidato a diputados también señaló que "el Presidente prefiere desfinanciar la infancia en nombre de un supuesto ahorro macroeconómico, pero en realidad está hipotecando el futuro de la Argentina".