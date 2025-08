Entregaron equipos informáticos para Telesalud

Lunes, 4 de agosto de 2025

El Gobierno provincial, en el marco de sus políticas sanitarias, implementa desde hace unos años un sistema de teleconsultas para brindar atención rápida a pacientes con patologías leves y, al mismo tiempo, descomprimir a los centros de salud



En este marco, se entregó equipamiento informático a más de diez hospitales para que se sumen a este servicio. Fue este lunes en Casa de Gobierno en un acto presidido por el ministro de Salud, Ricardo Cardozo quien destacó este tipo de iniciativas en la modernización del sistema.



La telesalud es un modelo de atención, que se incorpora al existente, con la finalidad de derribar las brechas de accesibilidad a la atención de salud especializada. Pretende ampliar la cobertura en salud priorizando las zonas más alejadas, comprendiendo prevención, promoción, diagnóstico, seguimiento, tratamiento, rehabilitación, monitoreo, educación e investigación.



En la jornada, se entregaron computadoras equipadas con auriculares, micrófonos, monitores y webcams al Hospital Escuela de Capital, los de Isla Apipé, Concepción, Bella Vista, Ituzaingó, Pediátrico de Goya, Pellegrini, Esquina, Curuzú Cuatiá, Berón de Astrada, el Dispensario Dermatológico, consultorios virtuales del Ministerio de Salud y el Centro de Genética.



La directora de Telesalud, Patricia Gómez de la Fuente, destacó la importancia de adaptarse a los cambios de paradigma en el ámbito sanitario, señalando que "la capacitación digital y el acceso a Internet ya se constituyen como determinantes sociales clave", al influir directamente en la calidad de vida de las personas.



Gómez de la Fuente subrayó que las competencias digitales son, y serán, tan esenciales como las habilidades propias de cada profesión dentro del sistema de salud, a la vez que explicó que cualquier tecnología aplicada al seguimiento clínico —como computadoras, tablets, teléfonos, software de imágenes o de laboratorio— forma parte del ecosistema de la Telemedicina.



Finalmente, enfatizó que el modelo de telesalud tiene el objetivo de reducir brechas, ya sean geográficas o tecnológicas, apoyándose en tres pilares esenciales: las personas, los procesos y la gestión.



Ministro Cardozo

"Los servicios de salud llegan a todos los correntinos gracias al desarrollo de fibra óptica que hizo la provincia a través de TelCo", destacó Ricardo Cardozo, ministro de Salud Pública. "Apostamos muy fuerte a la salud, y nuestro gobernador también. Valora de manera muy relevante a la telesalud en la provincia. Y la importancia que este ministerio le da a esta herramienta, tiene que ver con la amplia gama de servicios que puede brindar", sostuvo Cardozo, a la vez que desestimó "algunas críticas de dirigentes", respecto de la implementación de la tecnología para abordar problemáticas sanitarias. "Al desarrollo y a la modernización no se las puede evitar, nos alcanza y nos va a alcanzar de alguna manera", enfatizó.



"Estamos trabajando muy fuerte con esta herramienta, sobre todo en este escenario de crisis internacional, que es el déficit de recursos humanos en salud", apuntó el ministro. "Es algo que sucede en todo el mundo, contamos con estadísticas de España e Inglaterra, que demuestra como este servicio se ha desarrollado muchísimo y es muy válido por las bondades que tiene esta herramienta", mencionó.



Por otra parte, agradeció a los directores de centros de salud e instituciones que ahora incorporan la posibilidad de contar con teleconsultas, e instó a "utilizarlas, para acercar a aquellos correntinos que están lejos, que no pueden tener acceso a un especialista como un pediatra o un psicólogo, y través de una teleconsulta puede llegar la solución para estas necesidades", explicó.



Al final, apostó por la continuidad de este tipo de desarrollos, en tanto destacó "el aporte de Telco, porque sin conectividad no sería posible. Y es por la importancia que ha dado el gobernador al desarrollo de la fibra óptica en toda la provincia. Desde 2010 buscábamos ese camino, que provincias como Chaco o Misiones mostraban que contaban con gran infraestructura digital desarrollada, porque se las había dado el gobierno nacional. Hoy, por decisión del gobernador, tenemos cerrados los anillos informáticos de fibra óptica y eso impacta en el acceso a la salud", sostuvo.