Camila Homs y José Sosa revelaron el sexo del bebé

Lunes, 4 de agosto de 2025

La modelo y el futbolista están esperando su primer hijo juntos y sorprendieron a todos con la noticia.

Después de varias semanas de especulaciones, Camila Homs y José Sosa confirmaron que están esperando su primer hijo juntos y las redes sociales estallaron con la noticia, dejando a todos se sorprendieron con la noticia.



La confirmación llegó a través del programa Infama, donde la periodista Karina Iavícoli fue la encargada de dar la primicia: "Una hermosa noticia. Había rumores sobre este tema, finalmente se confirmó. Está embarazada Cami Homs y va a tener una nena junto al Principito Sosa. ¡Vamos Estudiantes!"



La panelista también reveló que la modelo y el futbolista realizaron el tradicional evento para revelar el sexo del bebé, acompañados por amigos y familiares. "Hicieron el gender reveal", comentó.



Y agregó: "Hablé con Horacio Homs, el papá de Camila, para felicitarlo y ahí finalmente me terminó de confirmar y están todos muy contentos en la familia.



Polémica por la ausencia de Rodrigo De Paul en el cumple de su hijo: la reacción de la famia de Cami Homs



Rodrigo de Paul regresó a la Argentina para compartir un momento especial con su hijo Bautista, quien cumplió cuatro años. Si bien fue a visitarlo al colegio durante el día, lo cierto es que el jugador no asistió al festejo que organizó Cami Homs en un salón de eventos, al que dijeron presente todos los compañeros del niño y gran parte de la familia materna.



El jugador del Atlético de Madrid arribó al país junto a su pareja, Tini Stoessel, tras haber disfrutado unas vacaciones en Marruecos. Sin embargo, decidió no participar del cumpleaños en el salón, lo que generó un cierto malestar en el entorno de su ex. La ausencia fue sumamente notoria, especialmente porque todos los familiares del pequeño dijeron presente en la celebración organizada por Homs.



Actualmente, Homs mantiene se encuentra en pareja con el futbolista José Sosa y, si bien ha logrado sostener un vínculo cordial con De Paul por el bienestar de sus hijos, en su momento expresó públicamente su dolor por la separación y por el inicio de la relación del deportista con la cantante pop.



La influencer le dedicó un emotivo mensaje a Bautista en sus redes sociales, dejando ver todo su amor como madre: "Cuatro añitos de vos. Me llena el alma ver el niño feliz que sos, saber que sos tan bueno, tan dulce, ver el amor que todos tus amiguitos te tienen. Sólo pido verte crecer saludable y con esa felicidad toda tu vida hijito mío. Mamá va a estar siempre para darte la mano. Sos mi príncipe azul. Mi amor por vos no tiene fin. ¡Feliz cumpleaños Bau de mi alma!"



Por su parte, De Paul compartió una imagen con sus hijos en el colegio, donde se mostró sonriente junto a ellos, y luego publicó un video en TikTok mientras tomaba mate. Según el sitio Puro Show, la familia de Cami Homs se habría molestado por la actitud del jugador, ya que el pequeño Bautista esperaba que su papá estuviera presente en la fiesta.



Además, la madre de la modelo no pasó desapercibida en redes: no dudó en manifestar su descontento de forma sutil pero dejando su huella, al ponerle "like" a varios comentarios críticos hacia Rodrigo de Paul por su ausencia en el evento familiar donde el homenajeado era su hijo.