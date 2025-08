"El 80% de la inversión se concentran en los barrios"

Domingo, 3 de agosto de 2025

El intendente de la ciudad de Corrientes y candidato a Diputado provincial, Eduardo Tassano manifestó: "Cuando asumimos había 60% de calle de tierra hoy entre los tres ejes de trabajo pavimentación ripo y cordón cuneta o ripio solo queda 10%".

"Eso quiere decir que hay un gran porcentaje de calle que se hicieron y eso no es en el centro", dijo Tassano al responder sobre los que aseguran que las obras durante su gestión se hicieron solo en el centro de la ciduad.



"Habilitamos más de 250, 260 plazas espacios públicos había 38 baldíos llenos de basurales que lo transformamos en placita espacio en común para los vecinos y eso no es dentro de las cuatro avenidas. Estamos por terminar con el 90 por ciento de la ciudad con iluminación LED", agregó.



"El 80 por ciento de la inversión que hizo el gobierno provincial y la municipalidad se concentran en los barrios", resaltó.



Sobre el candidato a sucederlo, Claudio Polich dijo que "Es muy conocedor de la ciudad, muy trabajador muy inteligente. Me gusta mucho que está muy interesado en estas cosas que venimos hablando el desarrollo de Corrientes, el turismo completar las obras de infraestructura si gana él vamos a tener un gran intendente"