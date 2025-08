Se estrenó Sunset Boulevard una ventana a las sesiones de estudio de Elvis Presley

Domingo, 3 de agosto de 2025

Se trata de una colección definitiva de 5 CD que narra las sesiones de grabación y los ensayos de Elvis Presley en los legendarios estudios de RCA en Los Ángeles.



RCA Records y Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music Entertainment, han lanzado hoy Sunset Boulevard, una colección definitiva de 5 CD que narra las sesiones de grabación y los ensayos de Elvis Presley en los legendarios estudios de RCA en Los Ángeles. Abarcando 89 rarezas, más de la mitad de las cuales nunca se han lanzado en los Estados Unidos, Sunset Boulevard ofrece una perspectiva esclarecedora de la producción discográfica de Elvis en la década de 1970.



Esto incluye raras versiones de estudio alternativas de gemas del período tardío como "Separate Ways", ampliamente vista como la canción más autobiográfica que Elvis haya grabado, "T-R-O-U-B-L-E", que canalizó el innovador estilo vocal característico de sus primeros años, y "Burning Love", el 40º y último sencillo Top Ten de su carrera. Otro punto culminante poderoso de la colección de Sunset Boulevard es "Always on My Mind", que se erige como una de las grabaciones más emocionalmente resonantes de Elvis Presley de sus sesiones de la década de 1970.



Aunque fue ampliamente popularizada por Willie Nelson una década después, y originalmente escrita por Wayne Carson, Johnny Christopher y Mark James, la versión de Presley captura la cruda vulnerabilidad de la canción con una profundidad sorprendente.



En Sunset Boulevard, los dos primeros discos de la colección (también lanzados como un conjunto independiente de 2 LP con una selección curada de destacados y descartes) presentan mezclas nuevas y nunca escuchadas del cuatro veces ganador del GRAMMY Matt Ross-Spang, eliminando todas las sobregrabaciones y brindando nuevas ideas en el proceso. Abriendo con diecisiete clásicos de todo el tiempo de Elvis en RCA Studio C, estas mezclas brindan una visión íntima de las formas en que su fascinante voz interactúa con el material de los mejores compositores de la época: "For The Good Times" de Kris Kristofferson (un lado B de 1972 lanzado por primera vez en 1995), "Where Do I Go From Here" de Paul Williams (de Elvis de 1973), "I Can Help" de Billy Swan (de Today de 1975) y "And I Love You So" de Don McLean (también de Today) entre ellos. Las mezclas despojadas de Ross-Spang refuerzan igualmente las diecisiete tomas de estudio que componen la segunda pieza del conjunto.



Sunset Boulevard está disponible en 5 CD y formatos digitales, que incluyen fotografías de archivo raras y nuevas notas del historiador de la música Colin Escott, además de una introducción de su viejo amigo Jerry Schilling. La edición de 2 LP también se ofrece en una variante de color exclusiva de Graceland.



Los últimos tres discos de Sunset Boulevard ofrecen una mirada detrás de escena a la histórica residencia de Elvis en Las Vegas, con ensayos en Los Ángeles de julio de 1970 y agosto de 1974 con su icónica TCB Band. A lo largo de las sesiones, Elvis se vuelca en cada línea, sin nadie escuchando más que su banda y el ingeniero en la sala de control, ya que su amor de toda la vida por la actuación está en plena exhibición. La química sin esfuerzo de Elvis con The TCB Band es palpable a lo largo de ambos ensayos, tal vez debido a su decisión de grabar con una banda de gira por primera vez durante esta época.