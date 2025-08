Hay 31 focos de incendio en Corrientes con alerta extrema

Jueves, 31 de julio de 2025

La provincia de Corrientes se encuentra bajo alerta amarilla por vientos fuertes, con ráfagas que podrían superar los 45 km/h, según informó el subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson.

El subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson, informó que rige una alerta amarilla por vientos intensos en toda la provincia. Solicitan evitar quemas y tramitar permisos ante el riesgo de incendios forestales.



El ingreso de un frente seco y de baja presión por el sur provocó un aumento en la intensidad del viento, que continuará durante el viernes.



"Hoy ya hemos tenido un día ventoso, y mañana se espera quizás un poco más todavía", explicó Lovinson, y advirtió sobre la peligrosidad de realizar quemas en este contexto: "Hay que extremar precauciones porque estas condiciones pueden favorecer la propagación del fuego".



Durante la jornada se registraron 31 focos de incendio, de los cuales 16 fueron combatidos, incluyendo uno cerca de Santa Ana, donde debieron intervenir bomberos y brigadistas. Algunos de esos focos se originaron en quemas autorizadas, pero otros no contaban con permiso.



Lovinson remarcó que los permisos de quema están habilitados y pueden tramitarse de manera online a través de la Dirección de Recursos Forestales. “El trámite es rápido y quienes cumplen con los requisitos no generan mayores problemas. El riesgo está en quienes queman sin control”, sostuvo.



Además, destacó la inauguración del nuevo cuartel de la brigada forestal en Paso de los Libres, parte de un proyecto iniciado en 2022 tras los incendios devastadores de los años anteriores. En los próximos días se sumará también una estación forestal en Santa Rosa, lo que incrementará la capacidad operativa en el territorio.



Desde Defensa Civil alertaron que, aunque gran parte del suelo aún conserva algo de humedad, ya hay acumulación de material combustible y no se esperan lluvias en el corto plazo, lo que podría agravar la situación en los próximos meses.



“Es importante que la población tome conciencia y no provoque quemas en días como hoy. La prevención es clave para evitar daños mayores al ecosistema y a las propiedades”, concluyó Lovinson.