Valdés inauguró el cuartel de Brigada de Incendio Forestal Jueves, 31 de julio de 2025 De recorrida por el sudeste provincial, el gobernador Gustavo Valdés llegó este jueves a Paso de los Libres, donde inauguró el edificio del cuartel de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF), que se ubica en el predio del Parque Industrial. Entre otras cosas, también entregó junto al Banco de Corrientes microcréditos a emprendedores y recursos del Programa "Emprendedores Somos Todos".



En la oportunidad, la infraestructura del cuartel fue diseñada bajo estándares de primer nivel, posicionados a la vanguardia en todo el territorio nacional, siendo pioneros en seguridad e infraestructura hasta el momento en el país con este poder tecnológico y logístico con tanques de abastecimiento de 120.000 litros para abastecimiento y red de incendio, sistema de cámara de videovigilancia, alarmas sincronizadas con monitoreo y emergencias para el 911, alerta temprana, estacionamiento interior, 10 camionetas, 5 autobombas forestales, áreas de maniobra para entrenamientos profesionales.



Además, se cuenta con autobombas forestales marca IVECO 4x4 integral todoterreno, camionetas Toyota 4x4 todoterreno con kit de ataque rápido, capacidad de agua de 500 litros con dos salidas de altura y de alta presión.



Asimismo, en el lugar se realizaron movimientos de suelos, disponiendo de esta manera una estructura de este tipo con capas de elevada capacidad, apto para el uso de vehículos de mediano y de gran porte.



En lo referente al funcionamiento el cuartel cuenta con central de alarma con detección de humo y gas, avisadores de incendio interno y extintores manuales para distintos tipos de clases de fuego, luces de emergencias y señalética de evacuación, carteles y señalización sobre higiene y seguridad en el trabajo de incendio y red para el abastecimiento hídrico de los vehículos.



Palabras del Gobernador

Inicialmente, el gobernador Gustavo Valdés manifestó durante el acto que el cambio climático cada vez toca más de cerca y que es necesario "hacer todos los esfuerzos para contenerlo".



Asimismo, trajo a colación que en oportunidad de las catástrofes climáticas que afectaron a la provincia, y cuando "el gobierno de Alberto Fernández nos dio la espalda, los que nos dieron una mano y una ayuda fueron muchas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Chaco, Misiones, Formosa", a las que agradeció profundamente en la persona de cada uno de sus gobernadores.



Al proseguir con sus palabras, Valdés resaltó que la decisión que tomó la Provincia de crear las brigadas forestales, tiene que ver con una política clara de profesionalizar la fuerza, dotarla de los mejores elementos y hombres, para "defender nuestra masa forestal, nuestra materia prima y a los productores", ante cualquier emergencia ígnea.



En tanto, el mandatario subrayó que el de Paso de los Libres es el segundo cuartel que se inaugura en la provincia. Anteriormente se puso en funcionamiento el de Ituzaingó, está próximo a finalizar el de Santa Rosa y avanzan las obras en los que estarán ubicados en Santo Tomé y Virasoro, respectivamente, todo para "fortalecer nuestras cuencas forestales, con unidades profesionales que den respuestas a los incendios".



Seguidamente, Valdés mencionó que la inversión es muy importante, ya que a cada cuartel se lo dota de vehículos de última generación, específicamente con 10 camionetas de ataque rápido para cada uno.



También comentó que se adquirieron camiones autobombas que se construyeron en Europa con la mejor tecnología, lo que conlleva el cuidado y mantenimiento adecuado de cada uno de ellos, siendo unidades que tienen un valor cercano a los 500 mil dólares.



"De esta manera, estamos invirtiendo alrededor de 4 mil millones de pesos en este cuartel forestal de Paso de los Libres", enfatizó señalando que los cuartes se construyen en los predios de los parques industriales, ya que el objetivo es que los cuarteles provean a los mismos de la vigilancia necesaria a todo el predio con presencia real y efectiva de las fuerzas.



"Con estas acciones damos un paso adelante y si somos responsables, si tenemos una visión común y trabajamos juntos, los correntinos vamos a poder construir ese futuro que soñamos y nos merecemos", culminó Valdés.



Inversión en infraestructura y personal

Por su parte, el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos expuso que la creación de estas brigadas forestales en la provincia tiene como objetivo, además del cuidado de la vida humana y el medio ambiente, promover la inversión privada y generación de empleo.



"Se avanzó con la adquisición de autobombas y camionetas de ataque rápido, las cuales algunas funcionarán en esta sede, además de todo el equipamiento necesario", explicó el ministro, agregando que también se invierte en los Bomberos Voluntarios a través de subsidios para que conserven y aumenten su capacidad operativa.



Todas estas acciones lograron "robustecer el sistema de lucha contra el fuego". Como ejemplo, Vallejos mencionó que, en el último verano, a raíz de focos de incendio, la respuesta fue más eficaz que en años anteriores "porque ahora tenemos otra infraestructura y personal más capacitado".



"Es un día trascendental para la provincia, por la inauguración de este nuevo Cuartel de Brigada Forestal", expresó el jefe de la Policía, comisario general Miguel Ángel Leguizamón" lo que representa "el cuidado también del medio ambiente".



Por su parte, el jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón destacó la riqueza que posee Corrientes en sus recursos naturales, por lo que volvió a valorar la apertura del flamante cuartel para hacer frente a los incendios "que suelen castigar a nuestra provincia".



Al finalizar el acto, realizó el corte de cinta y descubrimiento de placa, para posteriormente recorrer los trabajos de pavimentación de la avenida del Parque Industrial.



También visitó en el mismo predio el aserradero de CarPal SA, empresa dedicada a la fabricación y distribución de pallets de madera. La misma emplea en Paso de los Libres y la zona a alrededor de 50 personas.



Seguidamente, se dirigió a inspeccionar los trabajos finalizados de repavimentación de la Ruta Nacional N° 117, en la extensión que va del km 8 al 12.



Entrega de microcréditos

Posteriormente, el mandatario junto a la comitiva se dirigió hasta el Centro Tecnológico donde se entregaron microcréditos del Banco de Corrientes a 15 proyectos de emprendedores y 20 recibieron bienes de capital del programa "Emprendedores Somos Todos".



En dicho marco, el Gobernador resaltó la importancia del acompañamiento estatal a los emprendedores locales, al tomar la palabra. Teniendo en cuenta que la iniciativa de la Fudecor busca complementar el programa "Emprendedores Somos Todos" con una herramienta financiera concreta: microcréditos de bajo interés y acceso simple.



"El Estado muchas veces mira hacia la obra pública o hacia la gran industria, pero nos faltaba una mirada más cercana, más personal: la del emprendedor. Esos sueños y talentos que surgen en cada rincón de Corrientes también merecen respaldo", sostuvo Valdés.



A su vez, el mandatario subrayó que estos microcréditos no solo significan una ayuda económica, sino que son un primer impulso para transformar ideas en proyectos sostenibles. "El talento lo tienen ustedes, nosotros solo damos una herramienta", expresó, y reconoció que el éxito se construye también desde el fracaso: "Muchos fracasaron, pero lo intentamos de nuevo, buscamos otro talento, otra forma. Ese debe ser el espíritu".



Valdés recordó que el Banco de Corrientes, en los últimos dos años, logró utilidades por más de 100 mil millones de pesos, lo que permite hoy disponer de recursos para programas sociales y productivos. La Fundación, explicó, operará con préstamos accesibles, plazos razonables y tasas de interés del orden del 7%, muy por debajo del promedio del mercado financiero actual.



"Si devuelven estos recursos, habrá nuevas oportunidades. Se trata de generar historial, confianza. Queremos que puedan crecer, producir más y mejorar su capital de trabajo", agregó el gobernador.



Finalmente, Valdés apeló a la identidad y el orgullo correntino para cerrar su mensaje: "Estamos acostumbrados a nuestros grandes héroes, como San Martín o Cabral, pero héroes también son todos los que todos los días ponen el cuerpo para sacar adelante a sus familias. Este programa es para ustedes y espero que sea de mucho provecho y éxito".



