La FIFA confirmó la sede y día para el sorteo del Mundial

Miércoles, 30 de julio de 2025

Según informaron TUDN México y ESPN, la elección de la Sphere responde a su enorme atractivo turístico y tecnológico. Este moderno recinto, famoso por su pantalla LED envolvente y con capacidad para 17.600 espectadores, servirá como escenario para el sorteo que definirá el camino de los 48 seleccionados. Aunque Las Vegas no recibirá partidos del Mundial, fue elegida por su infraestructura y visibilidad internacional.



El sorteo revelará la conformación de los 12 grupos de cuatro equipos cada uno, en un certamen que marcará un antes y un después: será el primero con 48 selecciones y un nuevo formato que incluirá una ronda adicional de eliminación directa, los 16avos de final. Esto implicará que los equipos que lleguen a la final deberán disputar ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores.



La acción comenzará oficialmente el 11 de junio de 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la gran final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York.







Las selecciones clasificadas al Mundial 2026



Hasta el momento, 13 selecciones ya aseguraron su lugar en la cita mundialista. Entre ellas, Argentina —campeona vigente— se clasificó con varias fechas de anticipación, al igual que Brasil y Ecuador por Conmebol. También dijeron presente selecciones asiáticas como Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Jordania y Uzbekistán, junto a Nueva Zelanda, clasificada por Oceanía. Los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, completan la lista parcial de clasificados.



Cabe destacar que al momento del sorteo todavía quedarán lugares por definirse, ya que los repechajes intercontinentales se jugarán en marzo de 2026.



Debido a que se ampliará de 32 a 48 la cantidad de seleccionados participantes, el formato será el mismo que se viene utilizando, con la necesidad de utilizar una fase más de eliminación directa: los 16avos de final.



Los participantes se dividirán en 12 grupos de cuatro. La FIFA suele implementar restricciones para evitar que equipos de la misma confederación queden emparejados en el mismo grupo, a excepción de la UEFA, que tiene muchos clasificados, y los cabezas de serie de cada zona serán, como siempre, Estados Unidos, México y Canadá junto con los mejores del ranking FIFA.



Habrá cuatro bombos que contará con 12 selecciones (cantidad de grupos) y serán distribuidas de acuerdo al ranking FIFA actualizado en diciembre.



A los 16avos avanzarán los dos primeros de cada una de las zonas y los ocho mejores terceros. A partir de esa instancia habrá cruces de eliminación directa hasta llegar al partido final.



Qué es la Sphere, el lugar en donde se realizará el sorteo del Mundial 2026 en Las Vegas



Con un despliegue visual que ha conquistado las redes sociales y detenido a turistas en plena calle, la Sphere de Las Vegas ya se convirtió en uno de los íconos arquitectónicos más impactantes del mundo. Esta gigantesca estructura esférica —la más grande del planeta— fue recientemente inaugurada en la ciudad del entretenimiento y promete transformar la forma de vivir los espectáculos en vivo.



Ubicada junto al mítico Strip de Las Vegas, la MSG Sphere impresiona no solo por su tamaño —112 metros de alto y 157 metros de ancho— sino por su capacidad tecnológica: más de 1,2 millones de pantallas LED recubren su superficie, permitiéndole adoptar formas e imágenes cambiantes. En cuestión de segundos, la esfera puede parecer un ojo, una pelota, un planeta o un asteroide. Cada imagen es tan realista que los videos se viralizaron rápidamente, dejando a miles de usuarios preguntándose si era real.



En su interior, el edificio alberga un microestadio con capacidad para 18 mil personas y una descomunal pantalla LED de 16K, de 76 metros de altura, que rodea por completo a los espectadores. Este sistema inmersivo permite recrear todo tipo de escenarios: desde un fondo submarino hasta un paisaje espacial o una tormenta en pleno desierto. La experiencia promete ser tan envolvente que el público no solo verá el espectáculo, sino que lo sentirá en cada rincón.



Si bien está diseñado para recibir eventos deportivos como partidos de NBA, NHL, boxeo o MMA en un futuro cercano, la Sphere abrirá su programación con espectáculos artísticos. Uno de los primeros shows confirmados es el de la banda U2, prevista para septiembre, como parte de una gran inauguración oficial.



Con esta megaestructura, Las Vegas suma un nuevo atractivo a su oferta turística y cultural, fusionando arquitectura, arte y tecnología de manera única. La Sphere no solo redefine el concepto de estadio: redefine lo que significa vivir un espectáculo en el siglo XXI.