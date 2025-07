Acindar paralizó el 80% de su planta y hay 200 trabajadores suspendidos

Lunes, 28 de julio de 2025

La siderúrgica Acindar paralizó por una semana sus planta de Villa Constitución, Santa Fe, por la caída de la demanda. La empresa ya había acordado con los gremios un esquema de cese de actividades y hay aproximadamente 200 trabajadores suspendidos.

Una de las principales siderúrgicas del país vuelve a frenar la producción por la caída de la demanda



Se interrumpieron alrededor del 80% de las operaciones, incluyendo acería y el tren laminador. El parate se calendarizó entre el 26 de julio y el 4 de agosto, pero se esperan más frenos a la producción en lo que resta del año, luego de varios en 2024.



A comienzos de año, Acindar, propiedad del grupo ArcelorMittal, firmó un segundo acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para tener vigente un esquema de suspensiones que abarca a más de 900 empleados, quienes cobran el 75% del sueldo durante los días que dura el parate.



En 2024 se produjeron 600.000 toneladas, mientras que en el año anterior habían sido 1.200.000 toneladas. En “un año normal, tirando a bajo, no un año bueno, se producen un millón de toneladas”, decían en Acindar.



“Cayó la construcción interna en la Argentina, no tracciona el mercado automotor como debería y el alambre para el agro tampoco puede complementar, entonces la realidad es muy crítica”, señaló Pablo González, secretario general de la UOM en Villa Constitución, y calculó que hay 550 empleados propios suspendidos, aunque fuentes de la empresa indican que son 200 como máximo.



González contó que por ahora no hay despidos, aunque sí retiros voluntarios, pero no se descarta y puede que haya conflictos. “Estamos llegando a un cuello de botella”.