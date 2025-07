Los pedófilos Germán Kiczka y su hermano apelaron para revertir su condena Lunes, 28 de julio de 2025 Ambos fueron condenados por consumir y distribuir material de abuso infantil. Ahora, la defensa del ex Legislador y su hermano Sebastián realizó el pedido de apelación ante el Superior Tribunal de la provincia.

Los hermanos Germán y Sebastián Kiczka apelaron ante el Superior Tribunal de Misiones el fallo que los condenó a 14 y 12 años de prisión por consumir y distribuir material de abuso infantil.



Germán ocupó una banca en la Legislatura misionera hasta septiembre del año pasado. Fue expulsado luego de fugarse de la Justicia tras haber perdido sus fueros. Su hermano también quiso escapar de la ley. Fueron ubicados de inmediato. El exdiputado estaba escondido en un camping de Corrientes. Sebastián se había ocultado en un paraje no muy lejos de Apóstoles, la ciudad que los vio nacer.



Ambos fueron condenados en abril de este año. El Tribunal Penal 1º de Posadas los encontró culpables del delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Los magistrados intervinientes fueron Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya (subrogante).



Las defensas de Germán y Sebastián presentaron una apelación a esta decisión. El planteo fue interpuesto ante los mismos jueces que los condenaron. De allí se elevará, para su tratamiento, al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ).



El máximo órgano judicial misionero deberá resolver si durante el proceso y el juicio hubo inobservancia o interpretación errónea de una ley sustantiva. También evaluará si se registró la vulneración de alguna garantía constitucional.



El plenario del STJ, integrado por nueve miembros, podrá confirmar el fallo de primera instancia u ordenar la anulación parcial o total del juicio. En estos últimos casos, dispondrá que se dicte una nueva condena. La decisión estará en manos de Rosanna Pía Venchiarutti Sartori; Cristina Benítez; Froilán Zarza; María Laura Niveyro; Roberto Uset; Juan Manuel Díaz; Ramona Velázquez; Jorge Rojas y Cristina Leiva.



En caso de que se ratifique la pena, a los imputados les queda la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí podrán llegar vía un recurso extraordinario, que deberá ser habilitado por el STJ, o por queja, en caso de negativa del máximo órgano judicial misionero.



El caso

La estrategia defensiva de Germán y Sebastián corrió por carriles separados aunque respondía al mismo objetivo: despegar al exdiputado y cargar todas las culpas sobre el otro hermano.



Sebastián llegó a pedir perdón a Germán en varias de las ampliaciones de declaración indagatoria que realizó ante el Tribunal. Adujo que quien consumía ese material era él. "Era yo el que utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo", planteó.



La maniobra se completaba con buscar la inimputabilidad de Sebastián por incomprensión de la criminalidad del acto.



"No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet", alegó en un momento. "Me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para ver esto (por el material de pedofilia) porque soy una persona ansiosa", agregó.



Durante las audiencias se vivieron hechos escalofriantes. La Fiscalía debió proyectar las imágenes y los videos encontrados en los distintos dispositivos que se secuestraron en los allanamientos.



En la causa se reveló que entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero del 24, el entonces legislador provincial habría descargado y compartido 603 archivos de videos y fotos de explotación sexual infantil. También se comprobó que distribuyó "imágenes de prácticas zoofílicas" que involucran a menores de 13 años.



Germán Kiczka había sido electo diputado de la Legislatura unicameral de Misiones en 2021. Integraba el Partido Activar que, por ese entonces, era miembro de la alianza Juntos por el Cambio. La fuerza respondía a Pedro Puerta, hijo del exgobernador y presidente interino Ramón Puerta. Luego de que Javier Milei se impusiera en el balotaje, Activar se corrió hasta el espacio libertario.