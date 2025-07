"La baja de las retenciones es el camino correcto"

Lunes, 28 de julio de 2025

El ministro de Producción de la Provincia, Claudio Anselmo, habló este lunes con la prensa en el marco de un acto realizado en la Casa de Gobierno. En ese ámbito, consideró correcta la decisión del Gobierno nacional de bajar las retenciones al campo.

Me parece que es el camino correcto. Las fechas de importación distorsionan totalmente los precios de los granos en el mercado interno fundamentalmente y en las carnes", dijo el ministro Anselmo y agregó: "Esto se tendría que traducir en una mejora de precios al productor, porque el productor generalmente no es el que exporta. Los que exportan son las grandes comercializadoras internacionales o los frigoríficos en el caso de la carne".



"Esto, si se traslada como corresponde y como ya se ha visto en el caso del arroz que no tiene retenciones o en el caso de los productos de la madera, lo que hace es que se active más la producción y el comercio internacional", explicó.



Consultado sobre si la baja en las retenciones impactará en Corrientes, dijo: "Tenemos que evaluarlo un poco, porque los productos a los que se les han reducido retenciones en esta oportunidad son de baja importancia en nuestra economía".