"Algunas personas niegan que su momento pasó y se centran en campañas sucias"

Lunes, 28 de julio de 2025

El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, se expresó respecto a la campaña electoral tildándola de "sucia". Se refirió a las declaraciones de Ricardo Colombi y afirmó que "todos los candidatos a Gobernador tienen una formación asegurada".



Corrientes vive a pleno la carrera electoral rumbo a los comicios del 31 de agosto, cuando se elegirá gobernador, entre otros cargos. "Son tiempos de propuestas, pero también de campaña sucia, como la que intenta desarrollar Ricardo Colombi, que en los últimos días se despachó con algunos términos ofensivos y ataques personales hacia el candidato de Vamos Corrientes", dijo Vignolo.



Sobre esta cuestión habló el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo. "Es muy lamentable, porque todos los candidatos a gobernador tienen una formación asegurada", dijo, respondiendo a la acusación de Colombi de que Juan Pablo Valdés "no terminó el secundario". Al respecto, el ministro aclaró: "Juan Pablo Valdés realizó actividades académicas, fue egresado del liceo militar Almirante Storni en 2001, luego fue estudiante de Derecho, llevó adelante un emprendimiento privado en una empresa familiar, le falta el trabajo final para ser licenciado en Ciencias Políticas y ahora es un intendente exitoso en Ituzaingó", detalló.



"No sirva la mentira" expresó el funcionario. Y aseguró que la de Colombi "es una visión vetusta, antigua". Además, se encargó de desmentir lo expresado por el exgobernador y detalló los estudios y los emprendimientos desarrollados por el actual intendente de Ituzaingó.



"Cuando uno no encuentra el camino, busca artilugios que son viejos" señaló Vignolo. Asimismo, dijo que Ricardo Colombi "ha hecho aportes a la provincia, pero hay que entender los momentos, para estar vigentes uno tiene que tener capacidad de proponer ideas para adelante, no vivir del pasado".



Para cerrar, el funcionario aseguró que "hay personas que tienen serias dificultades para entender que su momento ya pasó, ya fue", y comparó: "Nosotros en Vamos Corrientes definimos una campaña proactiva, con propuestas y una mirada hacia el futuro".