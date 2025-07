El correntino Maxi Salas sufrió un esguince de rodilla

Lunes, 28 de julio de 2025

El delantero del Millonario tuvo que pedir el cambio en el primer tiempo. Estará varias semanas fuera de las canchas.

El futbolista de River Maxi Salas sufrió un esguince del ligamento interno de la rodilla izquierda durante el partido ante San Lorenzo por el Torneo Clausura. El delantero fue reemplazado por Miguel Borja en el primer tiempo y las primeras imágenes generaron preocupación en Núñez.



Según confirmó el periodista Maxi Grillo, el exjugador de Racing tendrá tres semanas de recuperación.



Por ahora, se perdería el partido de ida ante Libertad de Paraguay que se jugará el 14 de agosto por la Copa Libertadores.



En tanto, los médicos recién están conociendo la biología corporal de Salas, por lo que aún deben determinar si su proceso de recuperación será lento o rápido.



Qué partidos se perdería Maxi Salas en River



Sábado 9 de agosto, Independiente vs. River - Torneo Clausura





Jueves 14 de agosto, Libertad vs. River - Copa Libertadores



La carrera de Maxi Salas: de Curuzú Cuatiá a Racing



Nació en Curuzú Cuatiá, Corrientes, y dio sus primeros pasos en el fútbol a los cuatro años en el Club Victoria. Fue el primero de su generación en convertirse en profesional y debutó en Primera a los 13 años.



Aunque su primera prueba con Boca no tuvo éxito, encontró su lugar en All Boys, donde se estrenó en la Primera B Nacional en 2016. Desde allí, su carrera tomó vuelo y lo llevó al exterior.



En Chile, tuvo un paso irregular por O’Higgins, pero fue en el Necaxa de México donde logró su mejor rendimiento como delantero, convirtiéndose en una de las figuras del equipo.



En 2022 regresó a Chile y se sumó a Palestino, club donde volvió a destacarse con 18 goles y varias asistencias. Ese rendimiento lo puso en el radar del fútbol argentino.



El llamado de Gustavo Costas fue clave: el DT lo pidió como refuerzo para Racing. Allí, en un año y medio, fue campeón de la Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.